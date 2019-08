ELVENKING - L'inizio della Trilogia - Intervista con Damnagoras

13/08/2019 (275 letture) Manca poco all'uscita di Reader of The Runes - Divination, decimo album in studio degli Elvenking , band power-folk friulana, nata a Sacile nel 1997. Per l'occasione il carismatico vocalist Damnagoras, ripercorrendo la storia della band, ce lo presenta. Buona lettura!



Damnagoras Nic: Ciao Damna e benvenuto su Metallized! Damna: Ciao a tutti!



: Ciao a tutti! Nic: Tra Giugno e Luglio sono stati pubblicati i video di Under The Sign of a Black Star , di Silverseal e ormai siamo prossimi all’uscita del vostro decimo album intitolato Reader of The Runer – Divination. Come state vivendo questo periodo? Quanto siete soddisfatti dell’album e dei feedback ricevuti? Damna: Beh senz’altro questo è un disco in cui crediamo molto. Crediamo di aver fatto un lavoro che ancora una volta, questo è il terzo che facciamo dopo The Pagan Manifesto che per noi è stato un po’ un disco di rottura, dove abbiamo voluto riprendere un po’ quelle che erano le atmosfere, la vera identità della band e rimanere consistenti adesso una volta per tutte. Dopo The Pagan Manifesto sì, c’è stato



Nic: In questo viaggio che viene percorso nell’album, c’è un po’ l’intento di rappresentare il viaggio iniziato nel 1997 che avete percorso con gli : In questo viaggio che viene percorso nell’album, c’è un po’ l’intento di rappresentare il viaggio iniziato nel 1997 che avete percorso con gli Elvenking o tutto gira autonomamente senza nessun riferimento alla vostra realtà? Damna: No beh, sicuramente la volontà di riprendere le fila di quello che è il nostro inizio, il nostro percorso, lo abbiamo fatto proprio intenzionalmente in The Pagan Manifesto dove abbiamo fatto proprio un pezzo che parla di questo, King of the Elves, il primo pezzo, la canzone quella più lunga che abbiamo scritto nella nostra carriera, che parla proprio di questo ed è da lì che poi abbiamo voluto impostare tutto ciò che sarebbe venuto dopo, quindi certo anche questo disco, in parte ma comunque ha un forte legame, più che con il primo disco o con quelle che sono le canzoni del primo disco, proprio con il concetto che ci ha fatto iniziare questa band e quindi le sonorità, le influenze che ci hanno portato ad avere questo tipo di sonorità, quindi sì, direi di sì.



Nic: Nella vostra carriera avete avuto modo di esplorare tante sonorità, basti pensare a : Nella vostra carriera avete avuto modo di esplorare tante sonorità, basti pensare a The Scythe o a Two Tragedy Poets . Nei vostri ultimi album sembra abbiate trovato una vostra formula più definita, in cui riuscite a incastrare, un po’ tutte le sfumature che avete nella vostra tavolozza. Questo album come lo descriveresti? Avete tentato di fare un po’ di ricerca, delle evoluzioni? Come avete lavorato? Damna: Beh, abbiamo fatto come hai detto tu, per tanti anni abbiamo ricercato, ci siamo lasciati un po’ andare, abbiamo lasciato, come dire, correre un po’ quello che era il nostro estro compositivo e cercavamo magari più di soddisfare quello che era il nostro essere, o volere essere insomma, compositori in un certo modo piuttosto che dare consistenza alla band, quindi abbiamo fatto dei dischi che sicuramente si possono definire magari dei buoni dischi ma a livello di carriera della band sono stati in parte degli errori, perché comunque avevamo una fanbase e cambiando abbiamo fatto dei dischi che erano veramente l’uno l’opposto dell'altro, abbiamo fatto un disco pesante che era The Scythe, abbiamo fatto un disco molto melodico che era Two Tragedy Poets magari è una cosa a parte perché è un disco totalmente acustico, quella è una partentesi che ci può stare e non è un disco vero e proprio, anzi è una cosa che ci piacerebbe riportare in futuro, però sì come hai detto tu con gli ultimi dischi abbiamo cercato di mantenere la nostra identità, abbiamo provato e fortunatamente abbiamo capito cos’è che ci andava, come ci andava di essere, come volevamo gli Elvenking fossero e abbiamo da lì in poi deciso di mantenerci fedeli a questo tipo di cosa perché è una cosa che innanzitutto da soddisfazione a noi perché stiamo vedendo che con i dischi stiamo affinando delle cose che pian piano ci stanno piacendo sempre di più e quindi questa è la musica che ci piace suonare, questa è la musica che abbiamo iniziato a fare all’inizio ed è un po’ un cerchio che si chiude. Nel nuovo disco non so se abbiamo sperimentato, direi di no, abbiamo solo cercato di dare il massimo, di fare dei buoni pezzi, cercare di dare il giusto piglio ad ognuno di essi e di fare un buon disco, questo è quello che abbiamo cercato di fare.



Nic: Cosa rappresenta Reader of The Runes – Divination per la discografia degli Elvenking? Secondo te ha le carte in regola per essere la vostra miglio pubblicazione? Cosa avete guadagnato e cosa avete perso rispetto a quello che forse è il vostro album più conosciuto, : Cosa rappresentaper la discografia degli? Secondo te ha le carte in regola per essere la vostra miglio pubblicazione? Cosa avete guadagnato e cosa avete perso rispetto a quello che forse è il vostro album più conosciuto, The Winter Wake Damna: Beh, a dire che questa possa essere il nostro miglio disco non siamo noi e lo chiediamo a chi lo ascolta. Non lo saprei onestamente, noi ce la mettiamo sempre tutta ogni volta. Chiaramente l’obiettivo è quello di fare sempre un gran disco, possibilmente di migliorare sempre di più, di crescere sempre di più, il nostro obiettivo è quello e poi se siamo riusciti a farcela o no ce lo dirà il tempo, ce lo diranno i nostri fans, ce lo diranno soprattutto quando porteremo i pezzi dal vivo. Rispetto a The Winter Wake abbiamo sicuramente guadagnato tanto in esperienza, tanto in saper lavorare al meglio i pezzi e soprattutto lavorare anche con le produzioni, con i suoni, con tutto quello che è l’aspetto più tecnico di quello che è proprio l’incisione, la registrazione della musica. Quello che abbiamo perso sai, non so onestamente perché The Winter Wake è sicuramente uno dei dischi con forse la maggior freschezza che abbiamo mai fatto, a parte il nostro primissimo disco Elvenking hanno iniziato una nuova vita con The Pagan Manifesto. Con questo non voglio negare quello che c’è stato nel passato, anche perché come ti ho detto prima Heathenreel e The Winter Wake sono sicuramente le basi del nostro sound, però sì, sento che siamo cambiati molto e siamo anche cresciuti molto.



Discutine con noi sul FORUM Nicola Bovi "Nic" 2 Sono un loro grande fan sin dagli esordi (Heathenreel e The Winter Wake che Damna cita, e con i quali sono cresciuto, per me sono tra i dischi più belli di tutti i tempi), ma da diversi anni per me sono anche la migliore band metal in circolazione in assoluto. Anche io ho percepito The Pagan Manifesto come l'inizio di una sorta di fase 2 e, pur reputando almeno buono ogni singolo lavoro della band, quel disco e il successivo hanno fatto fare agli Elvenking un salto di qualità notevole. Per cui aspetterò con trepidazione la nuova uscita, con la speranza (certezza?) che oltre a un nuovo ottimo album si possa aggiungere qualche data live nel nostro paese. 1 intanto la canzone Divination è riuscitissima, congrats. Molto interessante quest'intervista, non ha fatto che aumentare il mio interesse per Divination. Vi farò di sicuro sapere cosa ne pensointanto la canzone Divination è riuscitissima, congrats.