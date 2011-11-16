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CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

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THE ROCKER PUB - BARZANA (BG)

24/06/17
BANDAY FESTIVAL
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
LEPROUS: online il video di ''From The Flame''
16/06/2017 - 15:14 (154 letture)

Deris
Venerdì 16 Giugno 2017, 22.22.40
6
Grande pezzo
Armonie Universali (M. G.)
Venerdì 16 Giugno 2017, 20.01.59
5
Bel brano. Meno metal, ma funziona comunque alla grande. Il cantante è sempre espressivo.
Luigi
Venerdì 16 Giugno 2017, 17.57.50
4
Molto bene
lux chaos
Venerdì 16 Giugno 2017, 17.28.55
3
Bella
freedom
Venerdì 16 Giugno 2017, 17.00.13
2
In linea con lo stile degli ultimi album che personalmente ascolto sempre con piacere. Non deluderanno. Me almeno...
Metalraw
Venerdì 16 Giugno 2017, 15.47.57
1
:-/ mi sembra la prosecuzione di 'the congregation' ... passo.
RECENSIONI
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