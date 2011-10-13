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ALICE COOPER: disponibile il lyric video di 'Paranormal'
14/07/2017 - 17:43 (38 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
18/10/2011
Live Report
ALICE COOPER + THE TREATMENT
Gran Teatro Geox, Padova, 13/10/2011
 
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