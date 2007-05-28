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20/05/22
JAMES LABRIE
Beautiful Shade of Gray

20/05/22
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III

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Regarde les Hommes Sucer

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Marco Polo: the Metal Soundtrack

20/05/22
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Modern Primitive

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20/05/22
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Chuck Wright Sheltering Sky

20/05/22
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Necropolítica

20/05/22
COME TO GRIEF
When the World Dies

20/05/22
SPACE OF VARIATIONS
Imago

CONCERTI

19/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
LARGO VENUE - ROMA

19/05/22
ISOLA ROCK (Warm Up)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

20/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/05/22
MESSA
BLACK INSIDE - VARESE

20/05/22
ISOLA ROCK (Day One)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

21/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

21/05/22
HATE & MERDA
BLOOM - MEZZAGO (MI)

21/05/22
ISOLA ROCK (Day Two)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

21/05/22
SANDNESS + NASTYVILLE (Double Release Party)
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

22/05/22
BARDOMAGNO
FESTA DI PRIMAVERA - FIORENZUOLA (PC)
SADIST: tutto il nuovo ''Firescorched'' in streaming
19/05/2022 - 19:58 (44 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
04/09/2018
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SADISTIC INTENT
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16/03/2016
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SADIST + ADIMIRON + FOG + DYING MUSES
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17/11/2015
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11/11/2012
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Vivere per suonare, suonare per vivere
13/08/2012
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07/04/2011
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07/06/2010
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28/05/07
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Parlano Tommy e Alessio
 
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