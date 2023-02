SLIPKNOT: ascolta la nuova ''Bone Church''

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 15 Ah comunque il paragone con \" \'Til we die\" mi pare azzeccatissimo, mi ricorda proprio quella canzone lì... 14 @Bacon Apocalypse: questo lo so bene anch\'io, se mi accontento di poco basterebbero anche gli Slipknot di \"We are not your kind\", se mi accontento di un po\' di più anche gli Slipknot dei 3 album prima... Nessuno chiede gli Slipknot dei primi 2, questo è fuori di dubbio... Io che condanno fermamente sono questi Slipknot e quelli del recente \"The end, so far\"... 13 @Elluis Adderall X me è proprio fuori posto, sia come tipo di song rispetto al resto del disco (mettici la voce di Akerfeldt e potrebbe stare benissimo sugli ultimi dischi degli opeth) che come opener. Però non è un brutto brano, e le parti di basso sono azzeccatissime. Certo che proporla come singolo anche no! 12 Buon brano, bravi come sempre. 11 @Nu Metal Head, purtroppo i Slipknot di una volta non ci saranno più però, se posso dare un mio parere, gli ultimi due album sono interessanti riguardo al settore evolutivo (poiché hanno perso potenza o brutalità è un\'altro discorso) perché ci sono dei pregi ma sostanzialmente anche dei difetti. Per quanto riguarda la canzone in questione è una chiara prova di come i 9 vogliono proseguire su percorsi inesplorati anche se a parer mio avrà la stessa funzione di una \'till We Die o una Circle (senza togliere niente a queste due canzoni che anzi sono fenomenali) 10 Ovviamente questo brano degli Stone Sour/Corey Taylor non mi piace, l\'errore di appiccicarci sopra il moniker \"Slipknot\" prosegue... Vabbè pazienza, contenti loro... Ormai a me sembra che abbiano perso la bussola, non sanno più nemmeno loro dove andare a parare... Che poi al di là del fatto del brano se sia pregevole o meno, ma che senso ha un\'operazione di questo tipo? Perché tirarla fuori dopo 9-10 anni? Mah, ai posteri l\'ardua sentenza... 9 @Drake parlo di Adderall che continuo ad ascoltare da diversi mesi alla radio. 8 @indigo Grazie della precisazione e per avermi corretto! Quindi loyw dovrebbe uscire quest\'anno...beh potrebbe essere interessante visto che l\'hanno composto nel 2008, anche solo per capire l\'evoluzione sonora della band. @Elluis #2 ma a quale \"precedente singolo\" ti riferisci? 7 A me pare molto bella. Sono d\'accordo con @Elluis 6 Scusa, non di Iowa ma di All hope is gone. 5 @Drake, il progetto a cui ti riferisci è look outside your window, sviluppato durante le sessioni di iowa nel 2008; questo invece è un pezzo nato durante le session di 5, quindi intorno al 2013/2014. Comunque Il Clown Crahan qualche mese fa aveva detto che avrebbero pubblicato LOYW una volta liberi dal contratto con la roadrunner, vediamo se sarà così davvero. 4 Non ho capito se è un brano che farà parte di quel famoso disco mai uscito ai tempi di .5, sta di fatto che secondo quanto dichiarato dalla band è nato durante le prove di quel tour nelle sale prova allestite nel backstage delle varie venue e finito ora di comporre. A parte che non ce li vedo fare jam di musica ambient come questa prima di un live, ma qui siamo proprio fuori rotta, il brano non porta a nessun climax ed implode senza lasciare nulla. Niente a che vedere con i brani degli ultimi due dischi dove c\'è un\'evoluzione verso la sperimentazione in maniera positiva. Un singolo così non si può sentire 3 che finaccia.. 2 Mi piace! E\' un brano stranissimo (soprattutto pensando che è la stessa band di Wait and Bleed e People=Shit), mi viene da pensare che probabilmente è un periodo particolare nella vita della band, ma questa song così intimistica e particolare mi piace, molto più del precedente singolo. 1 Mah. Non potevano risparmiarsela?