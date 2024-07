DARK TRANQUILLITY: pubblicano il videoclip di ''Not Nothing''

11/07/2024 - 10:29 (196 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 Amo i DT, la canzone è piuttosto commerciale, più che i paradise Lost io ci vedo delle reminescenze di Samael altra band straordinaria. Ricordo a 14 anni quando ancora erano sconosciuti quando fieramente facevo ascoltare la cassetta del loro (x me) album più bello SKYDANCER. Senza dimenticare the gallery e projector. Il successo se lo meritano tutto. 4 Bel pezzo, però un briciolo di Paradise Lost io ce lo sento 3 che pezzo bomba se l\'album si attesta sul livello dei singoli ascoltati IMPAZZISCO.... da comperare subito 2 Vero, bel pezzo. 1 Davvero una bella canzone. E anche il video è piacevole.