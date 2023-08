KORN - Korn Kovers - Rivisitazioni in chiave nu metal

14/08/2023 (127 letture) In campo nu metal uno dei misteri ancora oggi irrisolti riguarda il fantomatico Korn Kovers, un album di re-interpretazioni in linea teorica pronto nel 2005 e finito invece nel limbo noto come development hell, zona grigia nella quale sostano progetti annunciati ma differiti tanto a lungo da non vedere mai la luce del giorno. Non siamo perci di fronte a un Chinese Democracy (ruolo spettante al decennale Still Sucks dei Limp Bizkit) quanto ad un vero e proprio unreleased full-length, equiparabile a Look Outside Your Window degli Slipknot (a sentire il Clown in dirittura darrivo) o allo sfortunato Eros dei Deftones.

Lobiettivo dellarticolo quindi sistemare le notizie frammentarie legate a Korn Kovers e, una volta ricostruitone il quadro, allargare lo sguardo a tutte le altre cover eseguite dalla band a partire dal 1993, un tour de force in omaggio ai pochi irriducibili completisti del nu metal.



KORN KOVERS (2004 - )

Le prime voci di corridoio su un ipotetico KK risalgono allottobre 2004, ma solo nel gennaio 2005 Theprp.com diffonde una tracklist provvisoria elencando i seguenti brani: Erotic City (Prince), Love My Way (The Psychedelic Furs), Fight the Power (Public Enemy), Shout at the Devil (Mtley Cre), Paranoid (Black Sabbath), Diary of a Madman (Ozzy Osbourne), We Care a Lot (Faith No More) e Head Like a Hole (Nine Inch Nails). In questa news mancano dettagli relativi alla pubblicazione (altre fonti dicono aprile 2005), in compenso veniamo a sapere che Fight the Power e Head Like a Hole avranno ospiti Lil Jon e Chester Bennington dei Linkin Park.

Nel medesimo anno esce See You On the Other Side e dunque il cover album si trova panchinato fino a luglio 2007, quando Jonathan Davis in unintervista con Blabbermouth afferma che la band ha gi ultimato le registrazioni di Head Like a Hole, Love My Way e We Care a Lot; il frontman nelloccasione aggiunge alla propria lista dei desideri anche Lookout Weekend (Debbie Deb), mentre non si hanno garanzie in merito a God of Emptiness (Morbid Angel), realizzata -pare- nel 1999 durante le sessioni di Issues. ancora JD a testimoniare la bont delloperazione nel novembre 2008, peccato si debba attendere The Serenity of Suffering (2016) per ricavare da Fieldy, Davis e Ray Luzier nulla pi che una nebulosa conferma di un work-in-progress gestito nel tempo libero fra un disco e laltro. Lultimo aggiornamento, a cura del buon Munky, del 2019 e grazie alle sue parole (theres a handful of cover songs that nobodys ever heard before) si riaccende una fiammella di speranza, alimentata qualche tempo dopo da Head (we have five or six done) e in maniera indiretta anche dal singer che, pur girandoci intorno, assicura i korniani di tutto il mondo attraverso lermetica One day itll see the light of day.



Ci fidiamo? Mah, intanto gi dal 2005 si possono ascoltare quantomeno due brani, ovvero Fight the Power e Love My Way: il primo, inserito nella colonna sonora di XXX: State of the Union, vede come ospite Xzibit e non Lil Jon (il rapper comunque il produttore ed entrambi figurano nello spassoso videoclip di Twisted Transistor), il secondo -fornito delle backing vocals di Paul Exeter Blue I (cantante dei Deadsy nonch figlio di Cher e Gregg Allman)- ha ricevuto qualche sporadico passaggio in radio consentendo la trascrizione in mp3 e lupload su Youtube. Rap metal da strada luno, intrigante rilettura nu metal di una traccia new wave laltro; ugualmente penalizzati dalla qualit audio, sono gli unici esempi diretti germinati da Korn Kovers e al momento i restanti brani accumulano polvere in sconosciuti archivi digitali



KORN KOVERS TRACKLIST (?)

1. Diary of a Madman (Ozzy Osbourne)

2. Erotic City (Prince)

3. Head Like a Hole (Nine Inch Nails) feat Chester Bennington

4. Love My Way (The Psychedelic Furs) feat Paul Exeter Blue I

5. We Care a Lot (Faith No More)

6. Fight the Power (Public Enemy) feat Xzibit

7. Paranoid (Black Sabbath)

8. Shout at the Devil (Mtley Cre)

9. Lookout Weekend (Debbie Deb)

10. God of Emptiness (Morbid Angel)



NU METAL COVERS (1993-2023)

Essendo il materiale proveniente da Korn Kovers a dir poco esiguo (2 su 10 davvero un magro bottino), cerchiamo di rimpinguare larticolo mediante una carrellata dei brani rivisitati dal gruppo nellormai trentennale carriera. Non fatevi intimorire, ce n per tutti i gusti: sorprese natalizie, inaspettati omaggi al thrash e al prog, sfizi pop, doverosi rimandi al rap, citazioni/parodie dellhair metal e featuring di alta caratura. Insomma, la variet non manca e ora -giocando al ce lho, mi manca- provate a determinare il vostro livello di completismo korniano.



Christmas Song (A Visit from St. Nicholas, 1994)

Nonostante la calura estiva, il primo brano ci trasporta direttamente a unatmosfera natalizia: Christmas Song, edita nel 1994 dalla Epic Records su un promo red vinyl e sulla cassetta B-Sides, una curiosa quanto malsana rivisitazione di A Visit from St. Nicholas/Twas the Night Before Christmas, nota poesia del 1823 attribuita a Clement Clark Moore o a Henry Livingston Jr. Ai Korn bastano due minuti per dilaniarla e immergerla in uno scenario a dir poco inquietante, rotto sul finale dallo scat enigmatico di Jonathan Davis. Presente anche nelle compilation Christmas Time in the LBC (1996) e Kevin & Beans Last Christmas (1999).



It Takes Two/La Di Da Di (Rob Base & DJ E-Z Rock/Doug E. Fresh & Slick Rick, 1994)

Alternative, crossover o funk metal allo stato brado? Tutte e tre: il sound molleggiato (e sotto steroidi) del classicone Ball Tongue non fa mai prigionieri dal vivo, meglio ancora se inframezzato da It Takes Two/La Di Da Di, un mini-medley in pura salsa beatboxing/hip-hop anni 80. Proposto fin dal 1994 (in base a quanto riportato da Setlist.fm), tale omaggio al rap mette subito in chiaro i gusti di una band assai lontana dai crismi dellortodossia metallara.



U Mean Im Not (Black Sheep, 1994)

Lo stesso dicasi per U Mean Im Not del duo East Coast Black Sheep, tratta dal loro debut album A Wolf in Sheeps Clothing (1991). Utilizzata dai Korn come interludio tra un brano e laltro, questa cruda e frenetica rappata di un minuto sottolinea(va) ulteriormente quanto contasse il linguaggio hip-hop nel Dna nu metal.



Wicked (Ice Cube, 1996)

Apparsa live gi nel 94, la cover di Ice Cube (da The Predator, 1992) viene aggiunta alla tracklist di Life Is Peachy con il flow di un irriconoscibile Chino Moreno a duettare insieme allo scat vorace di JD. Gemma del West Coast hip-hop/gangsta-rap, la Wicked originale rimane imbattibile, ma la versione Korn/Deftones porta a casa un risultato di buon livello.



Lowrider (War, 1996)

Niente pi che un divertissement: tra A.D.I.D.A.S. e Ass Itch, questo breve interludio recupera la Low Rider dei War (Why Cant We Be Friends?, 1975) offrendo una pausa in mezzo alle opprimenti atmosfere di Life Is Peachy. Cinquantotto secondi, Jonathan alle cornamuse e la voce di un Brian Head Welch bello impasticcato. Avanti cos.



Bored (Deftones, 1996)

Grazie al canale Youtube Kornmemorabilia stato diffuso un video di alcune prove risalenti al 1996 dove il gruppo si diletta, per meno di un minuto e mezzo, a cantare Bored, singolo da Adrenaline degli amici/rivali Deftones. Laria di cazzeggio palese (vero Fieldy?), tuttavia i rare footage non si buttano mai via.



Engine No. 9 (Deftones, 1997)

Nel 1997 ai concerti era frequente la riproposizione di Engine No. 9, una delle migliori canzoni firmate dai Deftones pi aderenti al sound nu metal. Inserita spesso in coda a No Place to Hide, la cover vedeva i fulminei botta e risposta fra Jonathan e i contro cori di Head, ricalcanti lenergia grezza della nona traccia di Adrenaline.



Earache My Eye (Cheech & Chong, 1998)

Hidden Track di Follow the Leader, Earache My Eye ripesca quei fattoni di Cheech & Chong e li catapulta a fine 90 in mezzo ai riff grassi della premiata ditta Head/Munky. Ignorante fino al midollo e corredato da un breakdown godurioso, il pezzo vede il featuring al microfono dello stesso Cheech Marin e termina il disco allinsegna di un clima a dir poco festaiolo.



I Aint Goin Out Like That (Cypress Hill, 1998)

Linfluenza dei Cypress Hill sul Korn-Sound incalcolabile (We just straight ripped off them in the beginning; there would be no Korn without CP), quindi un tributo ai beniamini di riferimento andava fatto obbligatoriamente. Loccasione giusta sono i trionfali concerti del 1998, anno in cui il nu metal conquista il mainstream americano e Follow the Leader ne diventa il simbolo al pari del Family Values. Proprio durante le tappe del celebre tour i ragazzi di Bakersfield, prima di Got the Life, erano soliti eseguire un breve spezzone di I Aint Going Out Like That, il cui titolo veniva cantato allunisono da una folla per la quale rap e metal andavano di pari passo.



Were Not Gonna Take It/Rock You Like a Hurricane/Shout at the Devil/Talk Dirty To Me/Here Come the Bastards (Twisted Sister/Scorpions/Mtley Cre/Poison/Primus, 1998)

Show indimenticabile quello del 31/10/1998: al Patriot Center di Fairfax in Virginia, i Korn -vestiti da hair metal band- allestiscono uno spettacolo di Halloween con i fiocchi rifacendosi (con intento parodico?) a diverse icone di quellepoca. Dalla trascinante Were Not Gonna Take It allimmortale Rock You Like a Hurricane fino agli strabordanti ritornelli di Shout at the Devil, i californiani apportano alle cover ottantiane il loro tocco personale (basso in costante evidenza, qualche harsh di Head, listrionismo di JD) in una serata dove contava solo il puro divertimento. In uno scenario del genere si possono dunque accettare perfino la scazzata Talk Dirty To Me con Fieldy al microfono e una sghemba Here Come the Bastards dei Primus a precedere il saluto finale, una All in the Family con i Limp Bizkit.



JINGLE BALLS (James Lord Pierpont, 1999)

Pubblicata nel 99 allinterno di All Mixed Up (EP coevo al quarto album Issues), la storpiatura della natalizia Jingle Bells viene condotta mediante un accorgimento nel titolo e inedite frequenze simil-death metal. Il compositore James Lord Pierpont, sentendola, avrebbe perso i sensi.



Seasons in the Abyss/South of Heaven (Slayer, 1999/2000)

Dopo tanto rap giunge il momento del thrash metal: nel 99 (si veda lesibizione a Woodstock del 23 luglio) My Gift To You veniva anticipata dallintro di Seasons in the Abyss e nel 2000 la reverenza nei confronti degli Slayer si materializzava nella cover strumentale di South of Heaven, di cui rimane ottima testimonianza nei video del Rock im Park, con alla batteria lex-Faith No More Mike Bordin a sostituire linfortunato David Silveria.



One (Metallica, 2003)

LMTV Icon del maggio 2003 ha rappresentato un particolare tributo ai Metallica, celebrati da figure di spicco del pop-punk (Sum 41, Avril Lavigne), dellhip-hop e ovviamente del nu metal. Oltre alla Nothing Else Matters degli Staind e alla formidabile Welcome Home/Sanitarium dei Limp Bizkit, anche i padrini Korn mostrano i loro ossequi tramite la cover di One, accorciata rispetto alloriginale (per esigenze televisive?) ma capace in ogni caso di riscuotere il plauso degli astanti nonch dei diretti interessati. Traccia fantasma di Take a Look in the Mirror, la nu-metallizzazione di One potrebbe (forse) piacere anche a qualche trasher open-minded.



Word Up! (Cameo, 2004)

1994-2004. A dieci anni dal mitico self-titled il gruppo sceglie di ripercorrere la prima fase della carriera mediante Greatest Hits vol. 1, raccolta in cui figurano anche due inediti sotto forma di cover. Apre le danze Word Up!, scoppiettante re-interpretazione dei Cameo da cantare a voce alta in macchina o sotto la doccia senza alcun tipo di vergogna. Leggera e molto catchy, non stanca neanche dopo ripetuti ascolti, garantito.



Another Brick in the Wall Pt. 1, 2, 3 (Pink Floyd, 2004)

Quando una band sceglie di affrontare i mostri sacri gi sa di rischiare grosso, figuriamoci poi se in ballo una canzone leggendaria come Another Brick in the Wall. Ai Korn comunque piace la sfida e allora ecco sette minuti di riff colorati di nu metal, il massimo rispetto e limpegno vocale di Jonathan Davis e gli iconici cori dei bambini a firmare lultimo brano realizzato dalla line-up originale prima delladdio di Head.



Goodbye Cruel World (Pink Floyd, 2004)

In coda alla registrazione di Another Brick in the Wall si pone anche la fugace Goodbye Cruel World, nei live utilizzata dopo la Pt. 3 come sigillo a questa inaspettata devozione pinkfloydiana. Esperimento riuscito? Ai lettori (e agli ascoltatori) lardua sentenza.



Hey Man, Nice Shot (Filter, 2006)

Il 19 agosto 2006, in una tappa del risorto Family Values, a rendere unico lencore ci pensa Hey Man, Nice Shot, caposaldo nella discografia degli industrial/alternative Filter. Purtroppo, esiste solo un video (sul canale Youtube ufficiale) nel quale spezzoni del backstage si alternano alla performance, frammentaria e minata da un pessimo audio. Non valutabile.



Creep/Make Me Bad-In Between Days (Radiohead/The Cure, 2007)

Giusto un accenno a questi due pezzi visto che ne abbiamo parlato in modo specifico allinterno della recensione dellMTV Unplugged. Jonathan, identificandosi nel weirdo del testo radioheadiano, fa sua larcinota Creep mentre nel mash-up Make Me Bad/In Between Days corona il sogno di cantare al fianco del suo idolo Robert Smith.



Kidnap the Sandy Claws (The Nightmare Before Christmas, 2008)

Nel 2008, in occasione del quindicesimo anniversario dalluscita del film The Nightmare Before Christmas, viene dato alle stampe un album in cui varie band si prestano a ricantare i brani della pellicola secondo il proprio identikit musicale. JD e soci non si fanno pregare e confezionano Kidnap the Sandy Claws, un gioiellino nu metal teatrale, enfatico e pienamente calato nello spirito gotico con i lustrini di marca burtoniana.



We Will Rock You (Queen, 2008)

Difficile resistere al fascino di una delle canzoni arena-rock per eccellenza: il tum tum cha di We Will Rock You inattaccabile e ha lulteriore pregio di incastrarsi con notevole scioltezza tra il primo ritornello e la seconda strofa di Coming Undone, quindi perch non usarlo ai concerti? Ecco appunto, dal 2008 (circa) lesecuzione di Coming Undone + We Will Rock You divenuta ormai una piacevole consuetudine in grado di scuotere lintera folla.



Breathe [reprise] (Pink Floyd, 2011)

E sono tre. Nel 2011 i Korn esternano di nuovo lammirazione per i Pink Floyd mediante la reprise di Breathe, nella tappa del 28 giugno a Piazzola sul Brenta eseguita con Munky alla voce. Visionabile soltanto grazie a video amatoriali su Youtube, non possibile confrontarla con gli altri rimandi pinkfloydiani trattati in precedenza.



Roots Bloody Roots (Sepultura, 2013)

19/10/2013. Una data che i Korn non dimenticheranno facilmente: quellanno il Monsters of Rock si tiene a San Paolo in Brasile e i fondatori del nu metal hanno lonore di suonare Roots Bloody Roots in compagnia di Andreas Kisser e Derrick Green. Lemozione non manca (date unocchiata al behind the scenes antecedente la performance on stage) eppure la band, coadiuvata dai due membri dei Sepultura, centra lobiettivo regalandosi una serata pi unica che rara.



Sabotage (Beastie Boys, 2015)

Qui si gioca pesante. Korn e Slipknot insieme per una cover dei Beastie Boys! Solo invidia per il pubblico londinese che a Wembley, il 23 gennaio 2015, ha la fortuna di assistere a unesibizione rap metal condotta da due mostri sacri del nu/alternative i quali, a giudicare dai filmati, si sono divertiti un mondo nellomaggiare un nome storico dellhip-hop.



We Care a Lot (Faith No More, 2016)

Ma We Care a Lot non era presente nella tracklist del fantomatico Korn Kovers? Certo, ma chi ci assicura che la versione licenziata nel 2016 sia la medesima del 2004/2005? Nessuno, quindi la consideriamo a parte. Opener della compilation Decade of Destruction uscita per il trentennale di Metal Hammer, We Care a Lot riporta al crossover/funk metal dei primi Faith No More, unaltra influenza determinante per i nostri e per molte line-up nu metal.



The Devil Went Down to Georgia (Charlie Daniels, 2020)

A luglio 2020, a poche settimane dalla scomparsa di Charlie Daniels, il gruppo ricorda la storica figura del country per mezzo di una cover del suo brano pi affermato, The Devil Went Down to Georgia. Insieme al rapper Yelawolf, i cinque impostano un singolare country rap/nu metal che di certo non passa inosservato.



Would? (Alice in Chains, 2020)

Nello stesso anno il MoPOP (Museo della Cultura Pop di Seattle) ha insignito gli Alice in Chains del Founders Award, un riconoscimento prestigioso al quale seguito un grande concerto loro dedicato. I Korn scelgono Would?, pietra miliare del grunge trasposta con attenzione e fedelt, degno tributo a una delle icone pi rappresentative del filone esploso a inizio anni 90.



I Want It That Way (Backstreet Boys, 2022)

Chiudiamo la lista con un po di leggerezza: nel 2022 la band stupisce tutti pubblicando sullaccount ufficiale di TikTok () una mini-cover di I Want It That Way, hit dei Backstreet Boys di fama planetaria. Eseguita a cappella, divenuta perfino virale sul social del momento e quel buontempone di Head, come sempre accade nelle circostanze dove il divertimento la fa da padrone, si dimostra il mattatore strappando pi di un sorriso a tutti quanti.



P.S. (indicazioni conclusive)



Le date per le cover dal vivo indicano la prima esecuzione attestata; in alcuni casi non si ha la sicurezza del 100% (La Di Da Di/It Takes Two, We Will Rock You), per le fonti disponibili non sono molte e Setlist.fm rimane ancora la pi attendibile.

Ovviamente il gruppo continuer a proporre nuove re-interpretazioni e lintento quello di aggiornare il nostro elenco di volta in volta, inserendo ulteriori parti nel testo oppure facendo brevi segnalazioni nei commenti.

In ultimo, se qualcuno si dovesse accorgere di una o pi canzoni mancanti, non esiti a comunicarlo nello spazio dei commenti in fondo allarticolo: in ricerche di questo tipo inevitabile che qualcosa sfugga sempre, quindi, ogni suggerimento non pu che essere ben accetto.





Discutine con noi sul FORUM Jacopo Bizzotto "Indigo" 1 A dire il vero io ho sempre sostenuto che i Korn non siano proprio dei \"geniacci\" nelle cover: di quelle pi note, che conoscono un po\' tutti quelli che li seguono, quella che mi esalta di pi manco a dirlo \"Jingle balls\"... Ma anche \"Christmas song\" non scherza, malatissima... Quindi da ci ne concludiamo che la band d il meglio di s stessa in ambito natalizio! Ce ne sono alcune che proprio non conosco per nulla, quindi quando ho un po\' di tempo per curiosit provo a sentire cos\'hanno combinato... Di nuovo grazie Indigo, un\'ottima idea la tua! Bell\'articolo Indigo, complimenti!A dire il vero io ho sempre sostenuto che i Korn non siano proprio dei \"geniacci\" nelle cover: di quelle pi note, che conoscono un po\' tutti quelli che li seguono, quella che mi esalta di pi manco a dirlo \"Jingle balls\"... Ma anche \"Christmas song\" non scherza, malatissima... Quindi da ci ne concludiamo che la band d il meglio di s stessa in ambito natalizio!Ce ne sono alcune che proprio non conosco per nulla, quindi quando ho un po\' di tempo per curiosit provo a sentire cos\'hanno combinato... Di nuovo grazie Indigo, un\'ottima idea la tua!