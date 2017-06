TESSERACT: diffuso il video del nuovo singolo 'Smile'

24/06/2017 - 10:03 (83 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 ! L'unica perplessità che ho -enorme- è sul missaggio. Boh, non mi ha minimamente convinto :/ L'idea secondo me è bella e sono abbastanza d'accordo con il commento di Armonie Universali! L'unica perplessità che ho -enorme- è sul missaggio. Boh, non mi ha minimamente convinto :/ 1 Per il resto è un brano forse un po' troppo semplice per loro, ma come singolo ci sta; e poi è ben suonato e cantato. Apprezzo molto gli spunti elettronici!Per il resto è un brano forse un po' troppo semplice per loro, ma come singolo ci sta; e poi è ben suonato e cantato.