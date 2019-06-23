25/07/25
JORDFAST
Blodsdåd Och Hor
25/07/25
KILL EVERYTHING
Headless Cum Dumpster
25/07/25
SALTATIO MORTIS
Weltenwanderer – Von Träumen & Krawall [Compilation]
25/07/25
TELMA
Ανθρωποβόρος
25/07/25
AZURE EMOTE
Cryptic Aura
25/07/25
HONEYMOON SUITE
Wake Me Up When The Suns Goes Down
25/07/25
CINEASTRE
Hymnen an die Nacht
25/07/25
FIRST LIGHT
Elemental
25/07/25
KONTUSION
Insatiable Lust For Death
25/07/25
BLACK SABBATH
The Eternal Idol [Remaster]
19/07/25
PUBLIC IMAGE LTD.
CINZELLA FESTIVAL, CAVE DI FANTIANO – GROTTAGLIE (TA)
20/07/25
THE WHO
STADIO EUGANEO - PADOVA
20/07/25
AC/DC
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI, PIAZZA AYRTON SENNA DA SILVA 1 - IMOLA
20/07/25
PUBLIC IMAGE LTD.
BONSAI - VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA
21/07/25
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MOJOTIC, ARENA DEL MARE – GENOVA
22/07/25
THE WHO
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
25/07/25
ORIANTHI
LEGEND CLUB - MILANO
30/07/25
THE SMASHING PUMPKINS
UNALTROFESTIVAL, PARCO DELLA MUSICA, VIA ENZO JANNACCI - SEGRATE (MI)
01/08/25
THE SMASHING PUMPKINS
IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA 1245 - ROMA
02/08/25
THE DARKNESS
FESTIVAL DI MAJANO – MAJANO (UD)