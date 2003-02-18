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29/06/25
LYNYRD SKYNYRD
FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA

30/06/25
BRUCE SPRINGSTEEN
STADIO SAN SIRO - MILANO

30/06/25
DREAM THEATER
MAROSTICA SUMMER FESTIVAL, P.ZA CASTELLO 27 - MAROSTICA (VI)

30/06/25
DREAM THEATER
MAROSTICA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA CASTELLO - MAROSTICA (VI)

01/07/25
JUDAS PRIEST + guests
FERRARA SUMMER FESTIVAL, FERRARA PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA

01/07/25
DREAM THEATER
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCALUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCA

01/07/25
DREAM THEATER
LUCCA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA

01/07/25
JUDAS PRIEST + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS + WARLORD
PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA

01/07/25
MARLENE KUNTZ CON ORCHESTRA
SHERWOOD FESTIVAL, PARK NORD STADIO EUGANEO, VIALE NEREO ROCCO – PADOVA

02/07/25
THIRTY SECONDS TO MARS
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
DETTAGLI EVENTO
THIRTY SECONDS TO MARS
06/07/2025
NOISY NAPLES FEST – ARENA FLEGREA - NAPOLI
NOTE
Biglietti disponibili:

-in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di martedì 29 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it

-in vendita generale dalle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre su livenation.it
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