DETTAGLI EVENTO GHOST 04/05/2025 UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI) NOTE

BIGLIETTI:



I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di martedì 29 ottobre. Scopri di più su www.priceless.com/music.



A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 30 ottobre, i biglietti saranno disponibili per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it/.



La vendita generale si aprirà alle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com