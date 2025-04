DETTAGLI EVENTO CHURCH OF CROW DOOM FESTIVAL (day 2) 03/05/2025 CHIESA SCONSACRATA DI PINEROLO, VIA SAN GIUSEPPE 50 – PINEROLO (TO) https://www.facebook.com/events/480469624521658/ GRUPPI

ABYSMAL GRIEF +

PROFETUS +

EPITAPH +

HANDS OF ORLAC +

IN AUTUMN +

DEAD CHASM +

NERO KANE +

GLI ALBERI