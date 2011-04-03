18/05/25
KARG
Marodeur
18/05/25
BARDOMAGNO
Valvassori del Bardfolk
19/05/25
SUDDEN DEATH
In Sinner Hate
22/05/25
SIGNUM REGIS
The Eyes of Power [Reissue]
23/05/25
GARY MOORE
Gary Moore Live - Live From Baloise Session
23/05/25
DON FELDER
The Vault - Fifty Years of Music
23/05/25
UNMERCIFUL
Devouring Darkness
23/05/25
FRAGMENTS OF UNBECOMING
Dawnbringer: Chapter VII – The Amber Emperor
23/05/25
AEXYLIUM
Myth of Mankind
23/05/25
BRUTAL SPHINCTER
Sphinct-Earth Society
18/05/25
ADUNATA di FEUDALESIMO e LIBERTA\'
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/05/25
VICIOUS RUMORS
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA
18/05/25
VICIOUS RUMORS
RCCB INIT - ROMA
18/05/25
AND ALSO THE TREES
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
20/05/25
LEAP
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
20/05/25
GOTTHARD + ECLIPSE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
23/05/25
THE GET UP KIDS
THE CAGE - LIVORNO
24/05/25
THE GET UP KIDS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
25/05/25
THE GET UP KIDS
LEGEND CLUB - MILANO
26/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO