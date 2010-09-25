15/05/25
WITCHCRAFT
Idag
16/05/25
KADAVAR (GER)
I Just Want to Be a Sound
16/05/25
SHED THE SKIN
The Carnage Cast Shadows
16/05/25
TARJA
Circus Life [Live Album]
16/05/25
GIANT
Stand and Deliver
16/05/25
STEVE VON TILL
Alone in a World of Wounds
16/05/25
NYTT LAND
Songs of the Shaman
16/05/25
BLOOD MONOLITH
The Calling of Fire
16/05/25
PANDEMIA
Darkened Devotion
16/05/25
FULL OF HELL
Broken Sword, Rotten Shield
13/05/25
MOTORPSYCHO
PALMARIVA LIVE CLUB - FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
14/05/25
MOVEMENTS + SWEET PILL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
15/05/25
LA FEMME
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
15/05/25
VICIOUS RUMORS
TBA - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
15/05/25
VICIOUS RUMORS
TBA - VERONA
16/05/25
VICIOUS RUMORS
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
16/05/25
VICIOUS RUMORS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
16/05/25
PIERO PELÙ
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309/4 - FIRENZE
17/05/25
RAW POWER+ CALL THE COPS + CANCER SPREADING
CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
17/05/25
RECONSTRUCTION TOUR
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)