11/07/25
HELL
Submersus
11/07/25
DIAMOND HEAD
Live and Electric
11/07/25
IMPERIAL CRYSTALLINE ENTOMBMENT
Abominable Astral Summoning
11/07/25
TOXIC YOUTH
Still Hungry
11/07/25
ETERNAL IDOL
Behind a Vision
11/07/25
LAGUNA
The Ghost of Katrina
11/07/25
STYGIAN FAIR
The Hidden Realm
11/07/25
BORN OF OSIRIS
Through Shadows
11/07/25
FLOATING
Hesitating Lights
11/07/25
MIDWIFE
Never Die
06/07/25
THIRTY SECONDS TO MARS
NOISY NAPLES FEST – ARENA FLEGREA - NAPOLI
06/07/25
TILL LINDEMANN + LACUNA COIL
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA
08/07/25
THIRTY SECONDS TO MARS
COLLISIONI FESTIVAL - ALBA (CN)
08/07/25
ALICE COOPER
SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA
08/07/25
SPARKS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
09/07/25
WOLFMOTHER and more
COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)
10/07/25
SCORPIONS
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA
10/07/25
SCORPIONS
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA
10/07/25
WOLFMOTHER + DIRTY HONEY
ACIELOAPERTO FESTIVAL / ROCCA MALATESTIANA, VIA CIA DEGLI ORDELAFFI 8 - CESENA
10/07/25
BLACKBERRY SMOKE + PAUL GILBERT
PISTOIA BLUES, PIAZZA DUOMO - PISTOIA