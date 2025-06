DETTAGLI EVENTO BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS FINK and more 05/07/2025 COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI) https://www.facebook.com/events/2957779314396019/ NOTE

Inizio concerti h. 18:00

Posto unico in piedi: 60,00 + prev. / 75,00 in cassa la sera del concerto.

I biglietti per questi due concerti saranno disponibili in esclusiva sul circuito Ticketone dalle 10 di domani, venerd 6 dicembre.