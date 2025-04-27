13/08/25
HAUNT
Ignite
15/08/25
AURI
III - Candles & Beginnings
15/08/25
15/08/25
PANOPTICON
Songs of Hiraeth [Collection]
15/08/25
UNLEASHED
Fire Upon Your Lands
15/08/25
CHEVELLE
Bright as Blasphemy
15/08/25
MARTYR
Dark Believer
15/08/25
BAEST
Colossal
15/08/25
PANOPTICON
Laurentian Blue
15/08/25
HAMMER KING
Make Metal Royal Again
21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)
21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)
22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)
23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)
24/08/25
APOCALYPTICA
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)
30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO
05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO
09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA