25/04/25
ART NATION
The Ascendance
25/04/25
BLACK SWORD THUNDER ATTACK
Black Sword Thunder Attack
25/04/25
PROST
Believe Again
25/04/25
VENATOR
Psychodrome
25/04/25
VOLAND
The Grieving Fields
25/04/25
HAEMORRHAGE
Opera Medica
25/04/25
CADAVER
Hymns of Misanthropy
25/04/25
AEONYZHAR
The Profane Era
25/04/25
COSMIC CATHEDRAL
Deep Water
25/04/25
HATE FOREST
Against All Odds
24/04/25
DELTA SLEEP
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
25/04/25
SWALLOW THE SUN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
25/04/25
FRONTIERS ROCK FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
25/04/25
DELTA SLEEP
INIT RCCB, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA (CASAL BERTONE)
26/04/25
RHAPSODY OF FIRE
AUDITORIUM DI MILANO FONDAZIONE CARIPLO, LARGO GUSTAV MAHLER - MILANO
26/04/25
FRONTIERS ROCK FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
26/04/25
DELTA SLEEP
CORTE DEI MIRACOLI, VIA ROMA 56 - SIENA
26/04/25
HEAVY LUNGS + LA CRISI + IRMA
BLOOM- MEZZAGO (MB)
26/04/25
NORTHERN DARKNESS FEST
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
27/04/25
HEILUNG
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO