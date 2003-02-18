18/06/25
SCARDUST
Souls
20/06/25
MALEVOLENCE
Where Only the Truth Is Spoken
20/06/25
LEVERAGE
Gravity
20/06/25
HELMS DEEP
Chasing the Dragon
20/06/25
ANGEL OF DAMNATION
Ethereal Blasphemy
20/06/25
CRYPTOPSY
An Insatiable Violence
20/06/25
PATRISTIC
Catechesis
20/06/25
TENEBRAE IN PERPETUUM
Vacuum Coeli
20/06/25
NAD SYLVAN
Monumentata
20/06/25
ALESTORM
The Thunderfist Chronicles
15/06/25
IN FLAMES + LACUNA COIL
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
15/06/25
GREEN DAY
FIRENZE ROCKS, VISARNO ARENA - FIRENZE
16/06/25
AVENGED SEVENFOLD
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
16/06/25
KING DIAMOND + PARADISE LOST
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
16/06/25
KING DIAMOND + PARADISE LOST
ALCATRAZ - MILANO
17/06/25
SLIPKNOT + guests
FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA
17/06/25
DEFTONES
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
19/06/25
FONTAINES D.C.
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
19/06/25
KORPIKLAANI
ROCCA MALATESTIANA - CESENA
20/06/25
KORPIKLAANI + FUROR GALLICO
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)