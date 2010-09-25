03/05/25
SCHANDMAUL
Artus
05/05/25
DR. SCHAFAUSEN
Psychiatric Dark Hotel
06/05/25
KING PARROT
A Young Person`s Guide To King Parrot
09/05/25
DEFINE DEFILEMENT
Ruthless
09/05/25
SLEEP TOKEN
Even in Arcadia
09/05/25
ESCARNIUM
Inexorable Entropy
09/05/25
JADE
Mysteries of a Flowery Dream
09/05/25
CANDLEMASS
Black Star [EP]
09/05/25
GHOST BATH
Rose Thorn Necklace
09/05/25
SKAPHOS
Cult of Uzura
03/05/25
CHURCH OF CROW DOOM FESTIVAL (day 2)
CHIESA SCONSACRATA DI PINEROLO, VIA SAN GIUSEPPE 50 – PINEROLO (TO)
03/05/25
STRUNG OUT
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
03/05/25
MAKE THEM SUFFER + RESOLVE + CONJURER + IF NOT FOR ME
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
04/05/25
GHOST
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)
04/05/25
AMENRA
TPQ - BOLOGNA
04/05/25
PIERO PELÙ
DEMODÉ CLUB - MODUGNO (BA)
05/05/25
BRIGHT & BLACK
TEATRO CARCANO - MILANO
05/05/25
AMENRA
MONK - ROMA
06/05/25
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LEGEND CLUB - MILANO