03/06/25
NINTH CIRCLE
Anthem of the Immortal
06/06/25
TURNSTILE
Never Enough
06/06/25
BLUDGEONED BY DEFORMITY
Epoch Of Immorality
06/06/25
VADER
Litany [Vinyl Reissue]
06/06/25
KATATONIA
Nightmares as Extensions of the Waking State
06/06/25
GAAHLS WYRD
Braiding the Stories
06/06/25
AUSTERE
The Stillness of Dissolution
06/06/25
HELLFOX
The Spectrum of Human Gravity
06/06/25
ORTHODOX
A Door Left Open
06/06/25
A-Z
A2Z²
04/06/25
ONSLAUGHT + CRYPTOSIS
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
04/06/25
WHORES. + HELP
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
05/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
05/06/25
ONSLAUGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
05/06/25
ALAN SPARHAWK
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
06/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
07/06/25
LORD WIND
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
08/06/25
STEVEN WILSON
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA