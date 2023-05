GHOST: ascolta la cover di ''Phantom of the Opera'' degli Iron Maiden

16/05/2023 - 16:06 (217 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 7 Quoto il buon @Rob Fleming 6 Non mi fa impazzire l\'originale, e questa di conseguenza. Tutte le cover sentite fin qui, anche come bonus track, sono sempre state molto fedeli alle originali, che di base Ŕ una cosa che a me non piace, le preferisco stravolte, per˛ il criterio adottato Ŕ singolare: Ŕ interessante capire/sentire quale elemento delle song originali Tobias ritiene \"ghostizzabile\" e cosa ne viene fuori... aspetto l\'EP con curiositÓ solo per questo. 5 Musicalmente ben resa, vocalmente mi piace solo nel bridge che precede l\'assolo che peraltro non mi dispiace affatto. Anzi... 4 Musicalmente ben resa, vocalmente mi piace solo nel bridge che precede l\'assolo che peraltro non mi dispiace affatto. Anzi... 3 Devo dire che non mi dispiace la canzone anzi hanno osato fare la cover di un pezzaccio storico dei maiden bello cantato da bruce ma da tobias non mi dispiace affatto.... 2 A me piace Ŕ fatta bene, musicalmente praticamente uguale all\'originale a parte l\'assolo con il wah wah (meglio la Stratocaster di Dave), ma il cantato di forge stile talk talk non rende come l\'originale di Paul. E ci sta, Ŕ uno dei pezzi pi¨ belli del genere, hanno avuto le palle per osare. 1 Bella fino a quando non canta con tutti quegli effetti