Pezzo diretto e semplice in 4/4 - 12/8, molto facile per i loro standard. Stile metal classico/thrash, ricorda i Metallica con un James Labrie che sembra quasi James Hetfield. Riffone iniziale cangiante e in crescendo di Petrucci fantastico, bellissimo, che fa iniziare il pezzo in maniera entusiasmante secondo me.