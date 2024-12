DREAM THEATER: ascolta ''A Broken Man'' dal nuovo album

03/12/2024 - 17:22 (407 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 14 Mi convince anche questo pezzo alla grande ! 13 Il pezzo è un po\' così. Però viva la diversità di gusti: per me gli album meno riusciti sono quelli dal 2003 al 2016, gli altri bene o male mi piacciono tutti, ma i preferiti sono quelli novantiani. 12 Le parti strumentali ad inizio dei pezzi sono il loro marchio di fabbrica, alcune sono iconiche. Di solito i minuti inutili ad inizio pezzo o alla fine sono ad appannaggio dei Maiden e di Tuomas, ma anche qui stavolta siamo vicini all’ inutilità del gia sentito. Le linee vocali sono poco dinamiche ed avvincenti, il suono del pedale un po’ troppo in primo piano e quando doppio secondo me inadatto al pezzo. Rudess davvero ripetitivo. Nel complesso un brano che non mi fa venire voglia di riascoltarlo. Dopo scenes fron a memory i miei preferiti restano train of thoughts, a dramatic turn of events e l’omonimo Dream Theater. 11 Yawnnnn 10 No, ovviamente non potrà mai essere uguale al James di Awake, sono passati più di 30 anni, e la sua voce ha indiscutibilmente dei problemi, soprattutto dal vivo, non volevo dire che sia tornato indietro nel tempo, ma che le atmosfere, le linee vocali e l\'interpretazione in questo pezzo a me ricordano il mood di quel disco, soprattutto nel finale del pezzo, che per me è molto emozionante. 9 I commenti su LaBrie tornato ai fasti (?!) di Awake sono ironici, vero? 8 Lo prenderò. Ma se devo dire che dopo due ascolti mi sono esaltato... 7 Non male anche il Mike nazionale alle pelli, certo però che la proposta dei DT è rimasta in loop da 25 anni a questa parte, direi dal post metropolis part 2, se non con piccolissime variazioni sul tema, alle volte riuscite (Octavarium), altre volte meno (The Astonishing) 6 Non male anche questo, l\'album si preannuncia più che buono. Speriamo bene. 5 Finalmente si torna ad alti livelli 4 Adesso venitemi a dire della voce di labrie non è tornata.... odio i puristi che era sempre meglio prima..... trovarne band che ancora possano esprimere questa qualità.... 3 Rispetto al primo singolo direi un bel paso in avanti, l\'ho ascoltata due volte di fila e devo dire che è interessante 2 In effetti si sentono richiami a 6:00 e Lie...bel pezzo. 1 E\' tornato anche LaBrie !! Mi ha emozionato tantissimo. Linee vocali meravigliose in pieno stile suo che mi ricordano le vette altissime che ha toccato con Awake