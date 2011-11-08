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31/08/18
THE VINTAGE CARAVAN
Gateways

31/08/18
BEYOND THE BLACK
Heart of the Hurricane

31/08/18
CAST THE STONE
Empyrean Atrophy

31/08/18
CIRCLES
The Last One

31/08/18
FAUSTCOVEN
In the Shadow of Doom

31/08/18
THE PINEAPPLE THIEF
Dissolution

31/08/18
THE SECRET
Lux Tenebris

31/08/18
KILMARA
Across the Realm of Time

31/08/18
I`LL BE DAMNED
Road To Disorder

31/08/18
MALIGNER
Attraction to Annihilation

CONCERTI

31/08/18
THE DARKNESS
PIAZZA DUOMO, PRATO

31/08/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 1)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

31/08/18
IN TORMENTATA QUIETE + DAMNATION GALLERY
LA PORTA DEL PARCO - COLLEBEATO (BS)

31/08/18
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
PIAZZA MEDITERRANEO - MARINA DI MODICA (RG)

01/09/18
THE NEGATIVE BIAS + NIBIRU + GUESTS
CAMPO SPORTIVO - VEDRONZA (UD)

01/09/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 2)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

01/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 1)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)

01/09/18
GLI ATROCI
WAVE - MISANO ADRIATICO (RN)

02/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 2)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)

05/09/18
LACUNA COIL + GUESTS
FESTAREGGIO - REGGIO EMILIA
SEPTICFLESH: firmano per la Nuclear Blast Records
30/08/2018 - 11:20 (37 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
10/05/2013
Live Report
THE GREAT MASS OVER EUROPE TOUR 2013 – SEPTICFLESH + FLESHGOD APOCALYPSE + CARACH ANGREN + DESCENDING
Fillmore, Cortemaggiore (PC), 06/05/2013
13/11/2011
Live Report
AMON AMARTH + AS I LAY DYING + SEPTICFLESH
New Age, Roncade (TV), 08/11/2011
 
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SEPTICFLESH: online un nuovo video
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10/08/2017 - 16:17
SEPTICFLESH: disponibile il lyric video del brano 'Enemy of Truth'
13/07/2017 - 18:26
SEPTICFLESH: online il nuovo lyric video
14/06/2017 - 18:35
SEPTICFLESH: a settembre il nuovo disco, svelati i dettagli ed un brano
07/06/2016 - 19:08
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SEROCS: ascolta un nuovo brano
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