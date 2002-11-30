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03/12/21
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Bellum I

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WOLFTOOTH
Blood & Iron

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CORRODED SPIRAL
Ancient Nocturnal Summoning [EP]

03/12/21
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The Atlantic Years 1989-1996

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03/12/21
NIGHTWISH + AMORPHIS + TURMION KATILOT (RINVIATO)
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03/12/21
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GARAGE SOUND MUSIC CLUB - BARI

03/12/21
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03/12/21
PINO SCOTTO + THE GLAMOUR
SHERATAN LIVE CLUB - CARPI (MO)

04/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
LARGO VENUE - ROMA

04/12/21
NANOWAR OF STEEL
MOOD SOCIAL CLUB - RENDE (CS)

05/12/21
ARCHGOAT + WHOREDOM RIFE + THEOTOXIN (POSTICIPATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/12/21
BEAST IN BLACK + MISTER MISERY + NESTRUCTION (CANCELLATO)
ALCATRAZ - MILANO

05/12/21
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CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

07/12/21
NANOWAR OF STEEL
VIPER THEATRE - FIRENZE
THEM: pubblicano il singolo ''Encore''
03/12/2021 - 12:29 (52 letture)

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Il racconto di un incontro attraverso la musica
10/11/2017
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MAKE THEM SUFFER + NOVELISTS + CURSED EARTH
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26/07/2017
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17/07/2017
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26/03/2015
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17/01/2013
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08/12/2012
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08/09/2011
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DREAM THEATER + GAMMA RAY + ANATHEMA
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14/04/2011
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19/11/2010
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Bologna/Milano 2010
03/11/2008
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30/11/2002
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