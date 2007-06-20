MACHINE HEAD: ecco il video di 'Catharsis'

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FABRYZ
Venerdì 8 Dicembre 2017, 11.22.20
3
X dimenticare alla svelta sta schifezza ci vuole un po' di white wine
mhfan
Venerdì 8 Dicembre 2017, 11.02.43
2
meglio aspettare tutto il cd.....
Metal Shock
Venerdì 8 Dicembre 2017, 10.55.31
1
Mah...... non un granchè ad essere onesti, sentiremo il resto.
RECENSIONI
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