CANDLEMASS: annunciata la separazione da Mats Levén e il ritorno di Johan Längqvist

CANDLEMASS: annunciata la separazione da Mats LevÚn e il ritorno di Johan Lńngqvist

13 Ottimo Mats Leven, ma bellissima notizia. Il massimo sarebbe il ritorno del Messiah! Lo sogno da quando se n è andato. 12 Mi piacciono tutti i cantanti che si sono trovati dietro quel microfono, ma il messiah e' sempre il numero uno. Mi sarebbe piaciuto avessero reclutato la cantante degli avatarium 11 Mats Leven grande vocalist ma ingestibile.Un po' 'me lo aspettavo 10 grande Langquist! ...a volte ritornano...grande Langquist! 9 In pratica sotto la mia recensione dell'ultimo EP abbiamo solo dato aria alla bocca...😂 8 Ma non si erano appena sciolti? Comunque non mi piaceva molto 7 @Er Trucido: Ah, ok! Finché non dura.. _ Chiamasi strategia di marketing anche questa, allora. 😁 Ricordo che Leif diceva sempre che: non avrebbero registrato altro con lui perchè, era un cantante "pop". 6 @nonchalance: sý, ma se non sbaglio si è trattato di solo di alcune date dedicate dove suonarono Epicus. Adesso dovrebbe essere proprio in pianta stabile. 5 Ciumbia, fa piacere! Anche se personalmente ho sempre preferito Messiah Marcolin! 4 Ma non era già rientrato per un mini-tour qualche anno fa..?! 🤔 3 Azz! Questa sý che è una sorpresa (almeno per me). Non me l'aspettavo! Una bella notizia! Non vedo l'ora che esca il nuovo album 2 ... il loro primo album rimane per molti fan della prima ora della band un momento molto importante e a detta di tanti ancora un masterpiece di valore. .... notevole 'rimpatriata' come si usa dire nel 'millennial' slang... il loro primo album rimane per molti fan della prima ora della band un momento molto importante e a detta di tanti ancora un masterpiece di valore. 1 un sogno che si avvera, vediamo cosa ne viene fuori!