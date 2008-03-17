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ROTTING CHRIST: tutto ''The Heretics'' in streaming
14/02/2019 - 17:25 (98 letture)

Buried Alive
Giovedì 14 Febbraio 2019, 19.03.26
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Appena finito di ascoltare per la priima volta: per me, che sono un amante di sonorità pompose e ariose sttile Behemoth ultimi dischi, è un ottimo disco.
RECENSIONI
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Il concerto di Bari
 
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