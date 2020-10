EPICA: svelati i primi dettagli del nuovo disco

Ho letto su un sito in spagnolo la tracklist completa, di 12 pezzi, uno dei quali è appunto kingdom of heaven pt3. Uscirà in cd singolo, doppio e quadruplo (!), con versioni orchestrali, acustiche e solo strumentali. Good vibes, dall’intervista che ho letto, sembra sia stato un bel lavoro di gruppo “in presenza”, e non solo scambiandosi files via internet.