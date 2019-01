SUMMER BREEZE: annunciate nuove band per la prossima edizione

27/01/2019 - 15:04 (129 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 2 Poison Ivy hai perfettamente ragione.....ma da noi o ci sono i soliti due o tre nomi oppure nemmeno si fanno 1 I festival europei hanno sempre non una ma dieci marcie in più, noi siamo troppo indietro.