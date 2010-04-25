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Darker Than Leather

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Between The Worlds Of Life And Death

24/05/24
EREGION
Non Omnis Moriar

CONCERTI

23/05/24
WOLVES IN THE THRONE ROOM
CAMPUS INDUSTRY, LARGO FRANCESCO ANTONIO SIMONINI 1 - PARMA

23/05/24
WOLVES IN THE THRONE ROOM + GAEREA + MORTIFERUM
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

23/05/24
CCCP – FEDELI ALLA LINEA
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

23/05/24
LAURYYN
SGHETTO CLUB, VIA EMILIO ZAGO 16/B - BOLOGNA

23/05/24
UNDERTAKERS + EKBOM + ESTINZIONE
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

23/05/24
WOLVES IN THE THRONE ROOM + GAEREA + MORTIFERUM
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

23/05/24
LETA
OFFICINE CULTURALI ERGOT - LECCE

24/05/24
GAME OVER + EXPLORER + IGNOBLETH
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

24/05/24
GAME OVER + EXPLORER + IGNOBLETH
CENTRALE66 - MODENA

24/05/24
SECRET SPHERE + INNER VITRIOL + MVP
SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)
AXEL RUDI PELL: pubblicano il videoclip di ''Darkest Hour''
23/05/2024 - 07:59 (134 letture)

Mic
Giovedì 23 Maggio 2024, 16.20.31
3
Ho tutti gli album da studio più due live (made in Germany è il top), ma penso sia ora di fermarmi. Tra l\'altro da quando c\'è Rondinelli mi sembra che la batteria sia registrata male, le rullate sono tutte impastate
Le Marquis de Fremont
Giovedì 23 Maggio 2024, 14.20.09
2
Well, non sarà originale ma sempre grande musica da Axel Rudi Pell. Au revoir.
Ivan75
Giovedì 23 Maggio 2024, 13.18.07
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ARP non è mai stato originalissimo. Idee prese qua e là che qualcuno riconoscerà. Si lascia ascoltare, ma nulla di che.
RECENSIONI
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