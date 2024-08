NECRODEATH: ultimo disco, ultimo tour e si sciolgono

20/08/2024 - 11:59 (279 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 Di nuovo? 5 Negli ultimi anni li ho seguiti poco. Li conosco dal secondo album, grandi maestri del Metal estremo mondiale, persone alla mano e grande attitudine. Peccato si sciolgano. 4 Li ho seguiti e idolatrati fino a Draculea, poi buoni dischi si ma era un\'altra band....detto questo un ultimo saluto a queste leggende é doveroso. Spero riescano a conovolgere Claudio almeno per qualche data 3 Non ci credo...e\' la solita scusa per riempire i locali. Poi dopo nuovo disco e tour diranno che saranno emozionati dall\'affetto dei loro fans e vai con altro disco e altro tour d\'addio part 2. 2 Ho accantonato da un bel pò questo tipo di sonorità ma all\'epoca presi MOAE visto che se ne parlava bene nelle varie riviste ed ero curioso della loro proposta...dispiace. 1 Dice bene Peso quando parla di abissi underground, band di culto sin da quando si chiamavano Ghostrider. Visti, tra le varie, in un festival al teatro ducale di Parma in compagnia di Bulldozer e P.Chain , erano agli esordi con il primo demo, ma che forza e attitudine. Seminali, per l\'Italia poi...