EPICA: diffuso il video di Immortal Melancholy

1) "Immortal Melancholy" parla di due amanti, entrambi malati terminali, che decidono di ricorrere all'eutanasia per morire assieme: CHE DIAMINE C'ENTRA QUESTO VIDEO?! Ok, alla Tizia muore l'amante e lei sembra raggiungerlo in una sorta di dimensione ultraterrena, ma fatto in questo modo, tra animazioni terribili e una trama fantascientifica confusa, si perde tutta la poesia del testo. Da denuncia, davvero; 2) Sarebbe stato bello sentire un singolo "nuovo", non un brano che già conoscevamo nella versione al piano; 3) Considerando che il precedente singolo era melodico, anziché una ballad sarebbe stato preferibile scegliere un brano aggressivo ("Decoded Poetry"? "Wheel of Destiny"?); 4) Questa ballad la trovo molto bella, soprattutto per il testo e l'interpretazione, ma mi irrita un po' che lenti MOLTO migliori come "Tides of Time" e "Once Upon a Nightmare" non abbiano ricevuto neppure dei miseri lyric video.