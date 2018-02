JUDAS PRIEST: ascolta la titletrack del nuovo disco

02/02/2018 - 09:44 (799 letture)



Diego Trubia "Er Trucido" 36 Cosa dobbiamo dire ormai una bella notizia dopo la botta dell' abbandono degli Slayer.... Suoni e assoli dei bei tempi 35 due canzoni che fanno ben sperare per l┤album. Velocitß,grinta, buona produzione e minutaggio contenuto, non come le ultime lungaggini di Maiden e Metallica.Defenders e Painkiller per me i migliori in assoluto! 34 Zio Rob e' in forma smagliante...... 33 a me la copertina anni 80 con le diagonali piace molto, il sound c'Ŕ tutto anzi a volte mi sembra il suono dei primal fear, comunque meglio del precedente 32 Na bomba !....A giugno.me li godo! 31 Pezzo ottimo, ritorno insperato. Peccato per la copertina defecabile. 30 Io invece concordo sia con Mulo che con metal73. Preferisco gli anni 70 ma mi commuovo anche ascoltando screaming, defender turbo etc. E poi c'Ŕ Painkiller che regna. Yeah! 29 D'accordo con Metal 73, Defenders e Screaming, per me il loro top. 28 notevole. sempre maestri 27 Da comprare a scatula chiusa (come ho fatto per tutti i loro dischi). Hi metalhead! 26 @Mulo i gusti son gusti, ma io quando sento le songs , ma soprattutto gli assoli degli album Defender e Screming, mi commuovo ancora oggi come la prima volta che gli ho ascoltati .....da pelle d'oca. 25 SPETTACOLOOOOOOOOOOO !!!!! 24 I Priest da Sad wings,fino a British Steele sono tra i miei gruppi preferiti all time,dall'81 fino a Ram it down nn riesco piu'a sentirli sinceramente.....Painkiller mi piace molto invece.....Cmq ho sentito pi¨ e pi¨ volte i dischi dopo Painkiller e l'unico e dico l'unico pezzo che riascolto spesso Ŕ Deal with the devil x il resto buio assoluto...Ma probabilmente Ŕ un mio problema,forse nn riesco pi¨ ad apprezzare questo genere di heavy metal.....Cmq grandi Judas Priest autentiche LEggende Viventi 23 Grande pezzo, c'Ŕ poco da fare. Non capisco assolutamente le critiche ai Judas che riescono sempre a fare album ottimi con pezzi trascinanti, e invece i Saxon, che sono spenti e privi di melodie vincenti, mi vengono sempre osannati. Tra i due singoli dei Judas e i due dei Saxon c'Ŕ un abisso assoluto. 22 Questo lo prendo sicuramente. mi sembrano tornati in palla.Alcune cose di Nostradamus mi son piaciute parecchio, invece redeemer proprio no. 21 Canzoni normali, ma godibili, con il marchio Judas. Un ci si pole lamtare. 20 finalmente degni dei judas priest ... la song? In pieno judas style !!!! Bella grintosa, mean riff che si stampa subito nella mente, come le strofe e il ritornello come i solos ... chissÓ se proporranno dei momenti 'sulfurei' cone nel loro leggendario passato ? Per il momento si va alla grande ... evviva Suoni e produzione di eccellenzafinalmentedegni dei judas priest... la song? In pieno judas style !!!! Bella grintosa, mean riff che si stampa subito nella mente, come le strofe e il ritornello come i solos ... chissÓ se proporranno dei momenti 'sulfurei' cone nel loro leggendario passato ? Per il momento si va alla grande ... evviva 19 Nemmeno Angel of retribution... eh eh... 18 @MetalShock Proprio a nessuno Ŕ piaciuto Nostradamus? 17 Buon pezzo, niente di esaltante, ma di certo meglio dell'altro pezzo molto anonimo e forse la miglior canzone da Painkiller (parlando dei Priest con Rob). 16 Pezzo niente male, certo loro hanno giÓ dato tutto quello che dovevano dare -e hanno dato davvero tanto-, spero per loro che continuino ancora a lungo, ma io di loro dischi nuovi non ne compro di sicuro, mi tengo ben stretti alcuni capolavori del passato, stesso discorso per gli Iron Maiden.. 15 Ma dai...davvero qualcuno ha bisogno di anticipazioni? JUDAS PRIEST...non c'Ŕ bisogno di altro. 14 Bella copertina molto evocativa, la canzone non mi dice nulla, fÓ il suo dovere ma Ŕ assolutamente anonima, la batteria "elettrica" poi Ŕ un punto a sfavore. Ma non mi metto di certo a criticare la band. 13 gran bella ,voto 9 . 12 secondo me si sente molto la mano dei produttori in questi dettagli. PerchŔ degli album della reunion Ŕ quello che pi¨ mi rimanda al tipico sound priestiano degli anni 80 e inizio anni 90. 11 . ╚ vero anche gli assoli hanno delle belle dinamiche 10 In pieno stile Judas. Legends! Bella canzone, ottime strofe e ritornello da Live. Solos ottimi, forse la cosa migliore insieme alla voce di Halford sempre sugli scudi nonostante il passare del tempo. Bene, avanti cosý! 9 Noia,noia,noia,prevedibili come le bugie dei politici in campagna elettorale eh eh....Scherzi a parte pezzo che non mi dice nulla ma lodevole da parte della band di andare avanti 8 Mi piace molto la strofa, il ritornello un poĺ meno, la voce favolosa, nel complesso una figata, un gruppo che non ha perso la voglia di fare musica con passione. Grandi! 7 Davvero un buon pezzo. Per ora non mi sento di innalzare il giudizio, finora abbiamo a che fare con pezzi "buoni", ma sono fiducioso. Sono curioso di sentire come si amalgameranno con il resto dell'album, e su quali coordinate si muoverÓ quest'ultimo. Scrivo questo commento a caldo, dopo il primo ascolto; probabilmente l'apprezzamento Ŕ destinato a salire con qualche ulteriore ascolto, si vedrÓ. 6 Sono saltata dalla sedia 5 Uh-lÓ-lÓ...che figata! 4 Mamma mia che titletrack!! 3 Li adoro, per me son leggende viventi..non ho bisogno di ascoltare altri singoli, io con loro vado a scatola chiusa.. 2 molto meglio della precedente. 1 Mooooolto bene! Mi Ŕ piaciuta molto di pi¨ dell'altro singolo! Pi¨ potente, pi¨ cattiva e con una gran prestazione di tutta la band; bella prova incazzosa di Halford, belli gli assoli e Travis sugli scudi !!! Spero che l'album si muova su queste coordinate piuttosto che su quelle di Lightning Strikes!