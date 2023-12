MEGADETH: un concerto in Italia nel 2024

01/12/2023 - 10:04 (225 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 12 purtroppo ha ragione, però quanto sarebbe bello se così, per sport, ora che sta nelle marche iniziasse a fare serate random, anche senza la band, in giro per il centro italia? 11 Painkiller,non hai tutti i torti. 10 @Mos 😉. @progster78: l’Alcatraz é un bel posto e si vede bene. Gli conviene lì al chiuso con 2000/2500 paganti piuttosto che ad un festival in cui il prezzo di 100€ magari va diviso con altri 9 Alcatraz????? 8 cmq ora che vive qua secondo concerti in italia ne farà di più... painkiller, hai vintocmq ora che vive qua secondo concerti in italia ne farà di più... 7 Quel DP vicino al costo di prevendita è un commento sul prezzo del biglietto vero? 😳🤣 6 Prezzi del vino che ricalcano bene il suo passato di terapie varie, con quello che costa non sarai mai un alcolista insomma 5 Sembra che Mustaine abbia fatto licenziare un suo nuovo vicino di casa, perchè gli ha rubato un grappolo d\'uva 4 L\'ho visto, l\'ho visto... 3 Perché non avete visto il costo del suo vinello . 2 Oltretutto, prezzi impazziti. Nel 2011 con 50 vidi loro + Slayer. Ora costano 55 solo loro, follia. 1 Se non è Milano è Milano provicia...Noia...