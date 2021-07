DREAM THEATER: i primi dettagli del seguito di ‘‘Distance Over Time’’

26/07/2021 - 18:37 (199 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 C'è già ATM per i milanesi, come fa notare d.r.i. 7 Ah così, de botto? E io che speravo che la seconda canzone fosse "acronimata" in ATAC, eh niente.. Ci ho creduto abbastanza 6 La prima traccia è The Astonishing part 2 😅 5 Atm è di sicuro un pezzo lentissimo 4 L'ultimo veramente un bel disco, speriamo continuino con questa ispirazione 3 Vogliono far sbizzarrire i fan e far inventare loro i titoli 2 Ma che ca***a la faccenda degli acronimi. Forse così sperano di attirare l'attenzione sulla loro uscita. 1 Ero arrivato alla penultima traccia che non erano nemmeno 50 minuti e già ero pronto a gioire......invece no