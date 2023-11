METALLICA: una data agli I-Days di Milano nel 2024

15/11/2023 - 10:08 (375 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 13 Per me nemmeno quella. Ah ah. Scherzo.., ma non troppo. 12 L\'unica cosa buona dei pinguini e\' che hanno preso il nome della band da una birra ad alto grado alcolico 11 I Pinguini sono allucinanti. Però bisogna dire che nel loro. Band pop che suona, se la cavano egregiamente è hanno uno stuolo di fan adolescenti che fa paura. Un mio caro amico ha portato le sue bambine di 10 e 13 anni a vedere il concerto e si è anche divertito. Fosse stato costretto a vedere Tedua si sarebbe tagliato i coglioni. 10 Basta dire che alla RCF arena a Reggio, c\'erano oltre 80mila spettatori, per vedere i pinguini.., o foche troione nucleotidi, non ricordo il nome ma sono italiani 9 Milano._. 8 Gli I-Days però non è un festival solo metal, è un festival di musica di tutti i generi, c\'è il giorno dedicato ai Metallica con immagino altre band metal da annunciare, e il giorno dedicato al rap... ecco quel giorno io sarò lontanissimo da lì, ma sono sicuro che farà un botto di gente, come succede con molti nomi, di cui la maggior parte a me sconosciuti... 7 Indigo,da quello che ho lettto sul sito ufficiale dovrebbe suonare cone Headliner il 29 Giugno....purtroppo non hai capito male.A questo punto una qualsiasi cover band sarebbe meglio. 6 @progster, quindi un trapper verrebbe equiparato come status (da headliner appunto) ai Metallica? Ditemi che ho capito male vi prego, altrimenti saremmo messi davvero male. 5 Indigo,l\'ennesimo rappettaro mai sentito...Tedua. 4 Chi diavolo è -leggo nella news- il primo iitaliano headliner nella storia della manifestazione?? 3 Io di sicuro non mi perderò Avril La vigna, solo per il cognome 2 Non sono ancora stato all\'Ippodromo La Maura, ma ho visto l\'altro, l\'Ippodromo Snai per il concerto degli Iron Maiden l\'anno scorso. Temo che siano simili come conformazione, pertanto sebbene mi rivedrei James e soci molto volentieri credo proprio che salterò... 1 Ippodromo... Uno dei posti peggiori mai visti per questi eventi.