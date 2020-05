KISS: morto l'ex chitarrista Bob Kulick

Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 9 Una notizia che mi ha spiazzato, davvero. Riposi in pace e condoglianze ai cari. 8 Rip 7 R.i.p. Mi dispiace veramente un casino... non so quante migliaia di volte avrò sentito i suoi soli su The Crimson Idol. Un grande 6 Oh cazzo! 5 Gran chitarrista e turnista di lusso, dispiace molto r.i.p. 4 Brutta notizia. Rip 3 Un mito assoluto. Uno dei piu' importanti e celebri sessionmen di sempre. Buon viaggio. 2 R.I.P Bob... 1 Mi spiace. The Crimson Idol è uno degli album più belli che ho. Oggi torna sullo stereo