FATAL PORTRAIT - # 36 - Karn

19/10/2019 (1 letture) Da icone dell’universo alternativo nei primi anni ’90 fino a diventare un fenomeno pop mondiale, i Korn da Bakersfield hanno costruito una carriera solida e duratura, sebbene non priva di passi falsi. Nati come L.A.P.D. alla fine del 1989, James “Munky” Shaffer, Reginald “Fieldy” Arvizu e David Silveria – insieme al cantante Richard Morrill – iniziano a plasmare un sound che sarà destinato a diventare l’emblema del “nuovo” metal negli anni a venire: dopo un EP omonimo e un album intitolato Who’s Laughing Now, i nostri includono ben presto il chitarrista Brian “Head” Welch in formazione e dopo l’allontanamento di Morrill per problemi di salute incontrano Jonathan Davis nel 1994; la formazione si consolida, cambia nome e dopo il demo Neidermeyer's Mind trova subito il tempo di registrare il debutto omonimo, prodotto da Ross Robinson e distribuito da Epic Records. E la storia ha inizio. Ripercorriamo quindi l’epopea dei Korn attraverso quindici tra i loro brani più celebri. Una selezione tutt’altro che facile….



1. Blind

È l’inizio di una nuova era direbbe qualche ex pseudo rapper italiano, ma questa è la verità. Con Blind i Korn si impongono sulla nuova scena rock/metal definendo con pochi riff e un ritmo trascinante la propria idea di musica alternativa. Un basso slabbrato percosso con una veemenza fino a quel momento quasi sconosciuta – l’unico parallelismo possibile era allora quello con Flea dei Red Hot Chili Peppers – e una batteria che non nasconde le proprie ispirazioni funky sono le colonne portanti di un brano dove tutte le regole del rock e del metal vengono travisate e rimesse in discussione: le chitarre a sette corde accordate in una tonalità ben più bassa di quella standard, fino ad arrivare ad un drop A, intessono riff dissonanti dal groove che richiama l’hip hop molto più che il metal. In tutto questo la ciliegina sulla torta è rappresentata dalla voce di Jonathan Davis, che alterna momenti rabbiosi ad altri rappati o ancora sussurrati, sulla falsa riga di quanto aveva proposto qualche anno prima un certo Mike Patton. Qui però tutto risulta molto più morboso e serioso rispetto all’universo crossover dei Faith No More o dei RHCP, grazie anche ad un testo che parla di droga in modo decisamente personale e sentito. Il brano proviene direttamente dal demo Neidermeyer's Mind, ma rispetto alla versione contenuta in quel disco, questa si caratterizza per un approccio molto meno metal e decisamente più eclettico. Con Blind, rilasciato come primo singolo del disco



There's a place inside my mind, a place I like to hide

You don't know the chances. What if I should die?!

A place inside my brain, another kind of pain

You don't know the chances. I'm so blind!



2. Shoots and Ladders

Nel primo disco dei Korn sono contenuti solamente brani degni di nota ed è difficile estrapolarne solo un paio per descrivere al meglio l’album. Si potrebbe parlare di Daddy, così come di Clown, Ball Tongue o Faget, ma la scelta ricade su Shoots And Ladders per due motivi: il primo è che questo è uno dei brani più riusciti della discografia del gruppo ed il secondo è perché questo è il primo brano dove compare la cornamusa, strumento atipico nel metal nel 1995, ma che Jonathan Davis ha saputo inserire con perizia nei brani della propria band in più di un’occasione. Il brano è il secondo singolo estratto dal disco omonimo dei Korn e si caratterizza per un groove irresistibile sul quale si staglia ancora una volta la voce sempre più poliedrica di Davis: a strofe languide e inquietanti si contrappongono veri e propri scatti di rabbia improvvisa dove il growl strascicato e il rap aggressivo si alternano in modo sorprendentemente funzionale. Il testo è la caratteristica più curiosa del brano, poiché è composto da rime basate su famose filastrocche per bambini, come London Bridge Is Falling Down, Ring Around the Rosie, One, Two, Buckle One Shoe, Baa, Baa, Black Sheep, This Old Man e Mary Had a Little Lamb. Il titolo stesso è una storpiatura del famoso gioco dell’oca classico – Snakes and Ladders in inglese – per cui la volontà di storpiare la realtà riscoprendone i lati più oscuri e malvagi è palese in questo pezzo. Davis stesso spiega che la maggior parte di queste filastrocche parlano delle peste nera medievale, ma i bambini quando le cantano non lo fanno conoscendone il reale significato.



Nursery rhymes are said, verses in my head

Into my childhood they're spoon fed

Hidden violence revealed, darkness that seems real

Look at the pages that cause all this evil.



3. A.D.I.D.A.S.

Cosa fa Davis tutto il giorno? Sogna il sesso. Questo è il tema portante di questi due minuti e mezzo di musica che concentrano il sound dei Korn in una durata da brano punk e introducono il secondo album del gruppo, intitolato Korn si stavano creando: le tute da ginnastica omaggiate dal titolo di questo pezzo sono uno dei trademark caratteristici di questo periodo e sebbene il gruppo poi firmerà un accordo pubblicitario con Puma, nel video di A.D.I.D.A.S. la tutina glitterata di Davis lascia spazio a pochi dubbi riguardo le preferenze di vestiario. Il brano è uno dei più celebri del disco ed è facilmente definibile come funk metal allo stato brado. Impossibile scordare il suono del rullante di Silveria.



Screwing may be, the only way that I can truly be free

From my fucked up reality

So I dream and stroke it harder cause it's so fun to see

My face staring back at me.



4. Chi

Una scelta di cuore quella relativa a questo brano, che apre Life Is Peachy, dopo l’introduzione a suon di scat (tecnica di canto mutuata dal jazz e fatta propria da Davis) di Twist. Il pezzo è dedicato al bassista dei Deftones Chi Cheng, poiché egli aveva detto al gruppo che la musica del brano in questione aveva un certo appeal reggae. Dal momento che Davis sapeva che Chi amava il reggae decise di dedicargli il brano, anche perché quando il gruppo lo suonava pensava istantaneamente a lui. Il testo parla ancora una volta dell’oscurità contenuta nella mente del cantante e la musica segue di pari passo i sentimenti claustrofobici espressi da Davis; lo stacco che c’è a metà brano e che porta al finale rimane la porzione di musica più violenta e viscerale che i Korn abbiano mai composto.



Me entering my head

Feeling like I'm God

With the world around me

Can't you feel this pain?



5. Freak On A Leash

Tra il 1997 e il 1998 i Korn collezionano parecchi risultati tra partecipazioni televisive su Mtv, nuove etichette – la Elementree Records, fondata dalla stessa band – e nuovi tour – il noto Family Values Tour, che nella prima edizione del ’98 vede protagonisti gruppi come Limp Bizkit, Incubus, Orgy, Rammstein ed Ice Cube – ma in tutto questo trovarono anche il tempo per comporre il loro disco di maggior successo commerciale: Freak On A Leash, complice anche il celebre videoclip che mescola animazione e realtà; il pezzo si muove sulle classiche coordinate del Korn-sound, ma ammorbidendone certe asperità ed accentuando la componente pop e la forma canzone: le chitarre sono molto effettate e la voce esplode solamente una volta in corrispondenza dello scat a metà brano, che precede un breakdown dal ritmo contagioso. Rimane fortissima la presenza del basso di Fieldy e del rullante di Silveria, vero e proprio punto di riferimento del suono dei primi anni dei Korn.



Something takes a part of me

You and I were meant to be

A cheap fuck for me to lay

Something takes a part of me.



6. Falling Away From Me

La strada per il successo è definitivamente sgombra per i Korn, che nel 1999 pubblicano Jonathan Davis. Anche in questo caso è difficile scegliere un brano realmente rappresentativo di tutto il disco, ma Falling Away From Me è il primo singolo estratto e rappresenta ancora oggi un must per i live dei Korn. I ritmi sono rallentati rispetto al passato e gli strumenti maggiormente amalgamati tra loro, con il basso e la batteria che non escono mai eccessivamente dal mix, preferendo accentuare il muro sonoro creato dall’intera band. Il testo parla di suicidio, descrivendo la discesa verso il baratro dello stesso Davis, come al solito primo protagonista delle sue stesse liriche. In tutto il disco si fa apprezzare poi il lavoro dei chitarristi Munky ed Head, ancora più creativi del solito soprattutto nelle soluzioni melodiche.



Day is here fading

That's when I would say

I flirt with suicide

Sometimes kill the pain.



7. Here To Stay

Tra Issues e il successivo Untouchables passano ben tre anni, a causa di un malessere fisico che tocca il batterista Silveria; la produzione del disco si rivela poi assai costosa e se a questo si aggiunge il fatto che grazie alla sempre maggior potenza del web inizia a circolare su internet una prima versione del disco con titoli e copertina diversi da quelli ufficiali, il disastro commerciale dell’album è ben presto spiegato. Here To Stay, pezzo che apre il disco e che mostra fin da subito i muscoli, attraverso un riffing ben più aggressivo rispetto alle ultime produzioni e un groove decisamente metal per gli standard dei Korn. In tutto l’album aleggia una negatività ben espressa dai brani, che per l’appunto sono strumentalmente molto più pesanti e diretti rispetto ai precedenti due album, sebbene la presenza dell’elettronica si intensifichi sempre di più e il cantato di Davis si conceda sempre meno sperimentazioni. Inizia però a farsi sempre più presente la ricerca del ritornello perfetto, vero pallino del cantante, il quale non abbandonerà mai questa intenzione compositiva negli album a venire. Here To Stay infatti si fa notare proprio per la costruzione ben congegnata, che porta ad un ritornello facilmente memorizzabile e sostenuto da un ottimo coro.



The hurt inside is fading

This shit's gone way too far

All this time I've been waiting

No, I cannot grieve anymore.



8. Right Now

A causa delle perdite economiche provocate dallo scarso successo del disco precedente i Korn si mettono subito al lavoro per autoprodursi il disco successivo, che difatti esce a nemmeno un anno di distanza dal precedente, nel novembre del 2003. Alive, che arriva addirittura dal primissimo demo Neidermeyer's Mind, così come la presenza di Did My Time, già presente nella colonna sonora del film “Tomb Raider – La culla della vita”, uscito nello stesso anno. La media della qualità dei brani è buona, ma dalla scaletta del disco è utile ricordare Right Now, anche grazie al videoclip completamente animato che mostra uno strano uomo deforme mentre compie su di sé mutilazioni e schifezze varie con una buona dose di splatter. Il riffing del brano è ispirato sebbene non troppo fantasioso e ritorna a farsi sentire il basso di Fieldy; i cori sono presenti e ben calibrati, così come il growl di Davis che condisce un ritornello funzionale al pezzo.



So why I'd feel the need

I think it's time to bleed

I'm gonna cut myself and

Watch the blood hit the ground.



9. Coming Undone

Passa un anno e per i Korn è tempo di Greatest Hits, che riscuote un buon successo. Ma all’alba del 2005 arriva lo scossone che fa vacillare la band in modo definitivo: Brian Welch, il fedele chitarrista della band fin dagli esordi, decide di abbandonare il gruppo per seguire la propria fede cristiana, scoperta dopo la disintossicazione da crystal meth e dopo aver sentito la propria figlia cantare alcuni dei volgari versi delle canzoni del proprio gruppo. Paradossalmente i Korn in quel momento firmano per EMI e Virgin Records, per le quali rilasciano il nuovo disco Head però fa prendere alla musica una direzione vicina all’industrial metal, con ritmiche più quadrate e strutture sempre più standardizzate verso la forma canzone, con poche eccezioni. Coming Undone è l’esempio perfetto di questa tendenza, dove la sola chitarra di Munky sostiene un quattro quarti compattissimo dotato di suoni iper compressi, che si avvicinano di molto alle produzioni metal che di lì a poco saranno la norma. Davis canta in modo quasi robotico e Silveria si limita a tenere il ritmo con quasi nessuna presenza di fill e variazioni. Il pezzo diventa ben presto un classico da discoteca rock, da accompagnare ai brani dei vari Marilyn Manson, Rammstein, Nine Inch Nails e Ministry.



Choke, choke again

I thought my demons were my friends

Pity me in the end

They're out to get me.



10. Evolution

È il dicembre del 2006 quando David Silveria annuncia la sua fuoriuscita dai Korn e da questo momento in poi tra le fila della band si alternano fior fiore di turnisti: alla batteria siede per primo Terry Bozzio, il quale registrerà anche il nuovo disco della band, ma sarà ben presto sostituito da Joey Jordison (Slipknot) ed infine da Ray Luzier durante il tour del 2008. Anche al fianco di Munky si scambiano di posto i chitarristi Clint Lowery (Sevendust) e Shane Gibson, ma nessuno dei due rimarrà come membro fisso del gruppo. Si consolida invece la presenza live del percussionista Michael Jochum e soprattutto del tastierista Zac Baird. Nel luglio del 2007 i Korn pubblicano Untitled, l’album con la copertina più bella della loro intera carriera e al contempo il disco con la musica meno incisiva mai prodotta. Dietro la produzione dell’album si celano Atticus Ross e The Matrix, già presenti nel precedente disco e qui ancora più influenti con la loro dose di elettronica. Alla batteria, oltre a Bozzio, collabora anche Brooks Wackerman (Suicidal Tendencies, Infectious Groove, Bad Religion). Troppe menti dietro questo disco e una situazione tutt’altro che solida danno come risultato pezzi sbiaditi ed anonimi come Evolution, che comunque rimane uno degli episodi migliori dell’album, con anche un videoclip che si fa apprezzare volentieri e che annovera la presenza di Joey Jordison. La chitarra di Munky in questo brano è sepolta sotto vari strati di effettistica e raddoppi vocali, il basso quasi non si sente e Davis rimane l’unico vero protagonista del brano, con strofe che vorrebbero riportare ai fasti del passato, ma che suonano innocue, ed un ritornello dalle tonalità più acute del solito, che dal vivo infatti non ha mai reso troppo bene. Le tematiche riguardanti il cambiamento climatico e l’impatto dell’uomo sull’ambiente fanno comunque apprezzare nel complesso perlomeno l’intenzione del brano.



Close up to get a real good view

I'm betting that the species will survive

Hold tight, I'm getting inside you

Evolution.



11. Let The Guilt Go

Durante il 2009 i Korn si ricompattano come band, con la conferma di Ray Luzier dietro alle pelli; il nuovo batterista contribuirà in gran parte a definire il sound della band da quel momento fino ad oggi, grazie alla sua impostazione molto più debitrice al rock e al metal piuttosto che al funk, derivata da anni di collaborazione al fianco di David Lee Roth. Dopo un paio di album non al top la band decide di giocare la carta nostalgia con un lotto di nuove canzoni che guardano espressamente al passato e agli esordi della band, con la volontà di ripescare a piene mani da quel sound così iconico che essi stessi hanno plasmato più di dieci anni prima. La scelta di ritornare dal guru Ross Robinson non fa altro che alimentare le speranze dei fan della prima ora. Complice anche il nuovo rapporto con l’etichetta Roadrunner Records, i Korn si preparano a sfondare per l’ennesima volta. Ma qualcosa si inceppa e i brani, pur recuperando la verve dei tempi andati e una buona dose di cattiveria e potenza, non hanno nulla dell’effetto sorpresa e dell’impatto provocato dai pezzi degli anni ’90 e di conseguenza Let The Guilt Go, settima traccia in scaletta e uno degli episodi migliori del platter, con il suo groove veloce ed incalzante ed un Davis che recupera un po’ della sua tipica ruvidezza; più spazio anche alla chitarra di Munky che in questo brano trova lo spazio per comporre uno dei riff più azzeccati del disco.



I tell you one thing which leads to another thing

Then I backtrack which leads to hurt feelings

Then my brain spins off of fucking everything

When this happens I can't break through.



12. Kill Mercy Within

Senza Head i Korn hanno compromesso sempre di più il loro tipico sound. Questo è il ragionamento che la maggior parte dei fan del gruppo fanno nel momento in cui devono valutare un disco come Korn. Se già il singolo Get Up!, pubblicato nell’aprile del 2011 in collaborazione col famoso dj Skrillex, aveva acceso un enorme campanello d’allarme nei cuori di tutti gli appassionati, i seguenti singoli non fanno altro che confermare le paure di molti: i Korn si sono dati alla dubstep! Proprio così, ma non solo. The Path of Totality vanta la presenza di diverse collaborazioni per ogni brano, tutte di genere elettronico: così si va dalla dubstep di Skrillex, all’epoca sulla cresta dell’onda, passando dall’electro-house di Kill the Noise ed arrivando alla drum’n’bass dei Noisia. Proprio coi Noisia i Korn confezionano Kill the Mercy Within, bomba electro-metal dal tipico incedere drum’n’bass, dove le influenze dei due gruppi si fondono alla perfezione. Davis sembra trovarsi particolarmente a suo agio in questa nuova veste – infatti di lì a poco prenderà vita il suo alter ego elettronico J Devil – e la band lo segue a ruota. Dopo che il boom della dubstep è scemato The Path of Totality è stato abbastanza rivalutato e ad oggi rimane un esperimento quasi unico nel suo genere e nel complesso particolarmente riuscito.



Spewing bile atrocities

Bringing existence to it's knees

I will manifest my sins and

I will kill mercy within.



13. Lullaby For A Sadist

Tra il 2012 e il 2013 i Korn si esibiscono live per promuovere The Path of Totality e in alcune delle date di quel tour si unisce sul palco il redivivo Brian Welch, che nel frattempo ha pubblicato un disco solista e un paio di dischi col progetto Love And Death, oltre ad aver scritto e pubblicato due libri che parlano della propria conversione al cristianesimo. Ben presto la band annuncia che il prossimo disco non avrebbe previsto alcuna contaminazione elettronica – promessa quasi mantenuta – ed intanto la presenza di Head sul palco si fa sempre più consistente. Quando viene annunciata l’uscita del nuovo disco Korn proclamano il definitivo rientro nei ranghi di Head, notizia che rincuora enormemente i fan, i quali nutrono moltissime aspettative per l’imminente album. Diciamo quindi che la scelta del singolo Never Never risulta da subito un azzardo decisamente poco comprensibile, ma il disco offre ben altro genere di spunti interessanti. L’intero processo di produzione viene descritto dalla band e soprattutto da Davis come “strano” e “speciale”, con Head che stabilisce da subito che il suo rientro coinciderà con un ritorno a sonorità prettamente metal che fondono l’irruenza degli esordi col sound attuale del gruppo e il resto della band che compone materiale ben più abbondante del solito. Le diverse anime dei Korn trovano quindi un punto di contatto nuovo, capace di produrre brani convincenti ed ispirati. Verso la fine della tracklist compare però un brano piuttosto anomalo, dove viene utilizzata per la prima volta in un disco dei Korn la chitarra acustica. Lullaby For A Sadist è una ninna nanna morbosa che sfodera diverse soluzioni interessanti, tra le quali risalta il bridge rappato che porta al ritornello; la band fa buon uso dei sintetizzatori e il brano nel complesso rimane un episodio singolare nella discografia della band, che mostra che anche dopo dieci anni non ha paura di osare (ma d’altronde col disco precedente l’aveva già ampiamente dimostrato).



1 I love hurting you

2 I love your pain

3 Lets get together and play this sin ours game

4 is for the torture and

5 is for the shame

Cause every time you want it I get off on this game.



14. Calling Me Too Soon

I ritrovati Korn trovano abbastanza in fretta una nuova stabilità e la presenza di Head si fa sentire chiara e tonda con il nuovo disco del 2016 Davis può rimettere in campo la propria aggressività vocale, con una ricerca melodica che negli anni si è affinata sempre di più. L’album contiene ottimi episodi, tra cui si fa notare A Different World, non tanto per il brano in sé, quanto per il duetto con Corey Taylor degli Slipknot, roba che se fosse uscita alla soglia del 2000 avrebbe creato veri e propri sfaceli, mentre qui si dimostra una collaborazione onesta e riuscita, ma niente di più. Rotting In Vain e Next In Line sono altri brani degni di nota, ma i frutti più succosi si trovano nell’edizione deluxe dell’album, che contiene infatti due brani in più: Baby e Calling Me Too Soon. La prima è una canzone potentissima e rabbiosa, mentre la seconda gode di uno dei ritornelli più belli mai scritti da Davis, con una melodia portante azzeccatissima ed appiccicosa ed un uso dei synth sapiente ed emozionante. Peccato non sia stata inclusa tra i brani standard del disco.



Awful timing, hear him whining, drive these ghosts away from me

Playful sinner wants me in her, please, just stay away from me

It's good headache, little bone breaks like a matchstick, play for me

Hurt me tender, one last bender, going down so gracefully.



15. This Loss

Arriviamo al 2019 con l’ultimo disco pubblicato dagli ex ragazzacci di Bakersfield, che segue le coordinate del disco precedente limandone ancora di più gli spigoli e raffinandone le caratteristiche vincenti. Korn proprio grazie a quell’aura di malsana disperazione che riescono a trasmettere i brani e che rende la musica sincera e viscerale. Questo è percepibile fin dal primo ascolto e fa guadagnare all’intero album una credibilità e una forza emozionale che rimanda davvero a quelle sensazioni che erano in grado di scatenare i primi dischi della band. L’intero concept di The Nothing è stato ispirato dal lutto che ha colpito Jonathan Davis, che si è visto portare via l’ex moglie da un’overdose e a causa di ciò egli è risprofondato per un periodo in quella depressione che mai lo ha abbandonato. Nascono così alcuni dei testi più forti e sinceri che il cantante abbia mai scritto e su tutti il più toccante risulta quello di This Loss, brano che chiude il disco con un’atmosfera tetra ed inquietante, che per certi versi si rifà anche ad un certo mood da musical, con le sue orchestrazioni ancora una volta sapientemente utilizzate. Tutto gira alla perfezione, con le chitarre che ben si amalgamano ai synth e alla sezione ritmica ormai ottimamente guidata da Ray Luzier. Ma a sovrastare tutti è sempre Davis, con una prova vocale da brividi che mostra la sua costante crescita come performer. Uno dei brani migliori dei Korn senza alcun dubbio. E dopo un disco come The Nothing la curiosità per quello che il futuro riserverà ai Korn è altissima, sperando che questa band che ha irrimediabilmente segnato le vite di molti di noi continui a comporre e sfornare album e brani degni del proprio nome.



The feeling of this loss keeps creeping

Ingesting any joy that I might find

It's tearing at my heart (It's killing me)

It's robbing me of something I once

Had to take it, now I hate it, it won't ever stop. L.A.P.D.Who’s Laughing NowNeidermeyer's MindEpic RecordsÈ l’inizio di una nuova era direbbe qualche ex pseudo rapper italiano, ma questa è la verità. Consi impongono sulla nuova scena rock/metal definendo con pochi riff e un ritmo trascinante la propria idea di musica alternativa. Un basso slabbrato percosso con una veemenza fino a quel momento quasi sconosciuta – l’unico parallelismo possibile era allora quello condei– e una batteria che non nasconde le proprie ispirazioni funky sono le colonne portanti di un brano dove tutte le regole del rock e del metal vengono travisate e rimesse in discussione: le chitarre a sette corde accordate in una tonalità ben più bassa di quella standard, fino ad arrivare ad un drop A, intessono riff dissonanti dal groove che richiama l’hip hop molto più che il metal. In tutto questo la ciliegina sulla torta è rappresentata dalla voce di, che alterna momenti rabbiosi ad altri rappati o ancora sussurrati, sulla falsa riga di quanto aveva proposto qualche anno prima un certo. Qui però tutto risulta molto più morboso e serioso rispetto all’universo crossover deio dei, grazie anche ad un testo che parla di droga in modo decisamente personale e sentito. Il brano proviene direttamente dal demo, ma rispetto alla versione contenuta in quel disco, questa si caratterizza per un approccio molto meno metal e decisamente più eclettico. Con, rilasciato come primo singolo del disco Korn , nel 1995, nasce ufficialmente il nu metal.Nel primo disco deisono contenuti solamente brani degni di nota ed è difficile estrapolarne solo un paio per descrivere al meglio l’album. Si potrebbe parlare di, così come di, ma la scelta ricade super due motivi: il primo è che questo è uno dei brani più riusciti della discografia del gruppo ed il secondo è perché questo è il primo brano dove compare la cornamusa, strumento atipico nel metal nel 1995, ma cheha saputo inserire con perizia nei brani della propria band in più di un’occasione. Il brano è il secondo singolo estratto dal disco omonimo deie si caratterizza per un groove irresistibile sul quale si staglia ancora una volta la voce sempre più poliedrica di: a strofe languide e inquietanti si contrappongono veri e propri scatti di rabbia improvvisa dove il growl strascicato e il rap aggressivo si alternano in modo sorprendentemente funzionale. Il testo è la caratteristica più curiosa del brano, poiché è composto da rime basate su famose filastrocche per bambini, come. Il titolo stesso è una storpiatura del famoso gioco dell’oca classico – Snakes and Ladders in inglese – per cui la volontà di storpiare la realtà riscoprendone i lati più oscuri e malvagi è palese in questo pezzo.stesso spiega che la maggior parte di queste filastrocche parlano delle peste nera medievale, ma i bambini quando le cantano non lo fanno conoscendone il reale significato.Cosa fatutto il giorno? Sogna il sesso. Questo è il tema portante di questi due minuti e mezzo di musica che concentrano il sound deiin una durata da brano punk e introducono il secondo album del gruppo, intitolato Life Is Peachy e pubblicato nel 1996. Il disco ebbe da subito un gran successo di critica, grazie anche all’immagine sempre più iconico che isi stavano creando: le tute da ginnastica omaggiate dal titolo di questo pezzo sono uno dei trademark caratteristici di questo periodo e sebbene il gruppo poi firmerà un accordo pubblicitario con Puma, nel video dila tutina glitterata dilascia spazio a pochi dubbi riguardo le preferenze di vestiario. Il brano è uno dei più celebri del disco ed è facilmente definibile come funk metal allo stato brado. Impossibile scordare il suono del rullante diUna scelta di cuore quella relativa a questo brano, che apre, dopo l’introduzione a suon di scat (tecnica di canto mutuata dal jazz e fatta propria da) di. Il pezzo è dedicato al bassista dei, poiché egli aveva detto al gruppo che la musica del brano in questione aveva un certo appeal reggae. Dal momento chesapeva cheamava il reggae decise di dedicargli il brano, anche perché quando il gruppo lo suonava pensava istantaneamente a lui. Il testo parla ancora una volta dell’oscurità contenuta nella mente del cantante e la musica segue di pari passo i sentimenti claustrofobici espressi da; lo stacco che c’è a metà brano e che porta al finale rimane la porzione di musica più violenta e viscerale che iabbiano mai composto.Tra il 1997 e il 1998 icollezionano parecchi risultati tra partecipazioni televisive su Mtv, nuove etichette – la, fondata dalla stessa band – e nuovi tour – il noto Family Values Tour, che nella prima edizione del ’98 vede protagonisti gruppi comeed– ma in tutto questo trovarono anche il tempo per comporre il loro disco di maggior successo commerciale: Follow The Leader . Il brano manifesto dell’album rimane, complice anche il celebre videoclip che mescola animazione e realtà; il pezzo si muove sulle classiche coordinate del-sound, ma ammorbidendone certe asperità ed accentuando la componente pop e la forma canzone: le chitarre sono molto effettate e la voce esplode solamente una volta in corrispondenza dello scat a metà brano, che precede un breakdown dal ritmo contagioso. Rimane fortissima la presenza del basso die del rullante di, vero e proprio punto di riferimento del suono dei primi anni deiLa strada per il successo è definitivamente sgombra per i, che nel 1999 pubblicano Issues , album amato più dai fan che dalla critica, ma che comunque riscosse un successo di poco minore a quello del disco precedente. Il sound si arricchisce di elementi vicini all’elettronica e il rap si fa momentaneamente da parte per favorire un ricorso a strutture debitrici di una certa darkwave, corrente da sempre amata da. Anche in questo caso è difficile scegliere un brano realmente rappresentativo di tutto il disco, maè il primo singolo estratto e rappresenta ancora oggi un must per i live dei. I ritmi sono rallentati rispetto al passato e gli strumenti maggiormente amalgamati tra loro, con il basso e la batteria che non escono mai eccessivamente dal mix, preferendo accentuare il muro sonoro creato dall’intera band. Il testo parla di suicidio, descrivendo la discesa verso il baratro dello stesso, come al solito primo protagonista delle sue stesse liriche. In tutto il disco si fa apprezzare poi il lavoro dei chitarristied, ancora più creativi del solito soprattutto nelle soluzioni melodiche.Trae il successivopassano ben tre anni, a causa di un malessere fisico che tocca il batterista; la produzione del disco si rivela poi assai costosa e se a questo si aggiunge il fatto che grazie alla sempre maggior potenza del web inizia a circolare su internet una prima versione del disco con titoli e copertina diversi da quelli ufficiali, il disastro commerciale dell’album è ben presto spiegato. Untouchables è un disco che negli anni è stato rivalutato parecchio, soprattutto dai fan, ma che non ha goduto di vita facile. L’unico brano che circolava in rete con lo stesso titolo che ha poi mantenuto nella versione finale del disco è, pezzo che apre il disco e che mostra fin da subito i muscoli, attraverso un riffing ben più aggressivo rispetto alle ultime produzioni e un groove decisamente metal per gli standard dei. In tutto l’album aleggia una negatività ben espressa dai brani, che per l’appunto sono strumentalmente molto più pesanti e diretti rispetto ai precedenti due album, sebbene la presenza dell’elettronica si intensifichi sempre di più e il cantato disi conceda sempre meno sperimentazioni. Inizia però a farsi sempre più presente la ricerca del ritornello perfetto, vero pallino del cantante, il quale non abbandonerà mai questa intenzione compositiva negli album a venire.infatti si fa notare proprio per la costruzione ben congegnata, che porta ad un ritornello facilmente memorizzabile e sostenuto da un ottimo coro.A causa delle perdite economiche provocate dallo scarso successo del disco precedente isi mettono subito al lavoro per autoprodursi il disco successivo, che difatti esce a nemmeno un anno di distanza dal precedente, nel novembre del 2003. Take A Look In The Mirror riprende alcuni degli stilemi del sound degli esordi del gruppo e la maggiore libertà creativa fa riaffiorare quel gusto per la commistione tra metal ed hip hop che negli anni si era via via persa sempre di più. Ma la fretta spesso non è buona consigliera e difatti l’album inizia a segnare le prime fratture all’interno della band: interessante il recupero di, che arriva addirittura dal primissimo demo, così come la presenza di, già presente nella colonna sonora del film “Tomb Raider – La culla della vita”, uscito nello stesso anno. La media della qualità dei brani è buona, ma dalla scaletta del disco è utile ricordare, anche grazie al videoclip completamente animato che mostra uno strano uomo deforme mentre compie su di sé mutilazioni e schifezze varie con una buona dose di splatter. Il riffing del brano è ispirato sebbene non troppo fantasioso e ritorna a farsi sentire il basso di; i cori sono presenti e ben calibrati, così come il growl diche condisce un ritornello funzionale al pezzo.Passa un anno e per iè tempo di, che riscuote un buon successo. Ma all’alba del 2005 arriva lo scossone che fa vacillare la band in modo definitivo:, il fedele chitarrista della band fin dagli esordi, decide di abbandonare il gruppo per seguire la propria fede cristiana, scoperta dopo la disintossicazione da crystal meth e dopo aver sentito la propria figlia cantare alcuni dei volgari versi delle canzoni del proprio gruppo. Paradossalmente iin quel momento firmano per, per le quali rilasciano il nuovo disco See You On The Other Side . Il successo è immediato, ma il sound del gruppo ne esce irrimediabilmente compromesso. Anche questo album è stato prodotto dal gruppo stesso e difatti le coordinate stilistiche sono in buona parte simili a quelle del precedente. La mancanza diperò fa prendere alla musica una direzione vicina all’industrial metal, con ritmiche più quadrate e strutture sempre più standardizzate verso la forma canzone, con poche eccezioni.è l’esempio perfetto di questa tendenza, dove la sola chitarra disostiene un quattro quarti compattissimo dotato di suoni iper compressi, che si avvicinano di molto alle produzioni metal che di lì a poco saranno la norma.canta in modo quasi robotico esi limita a tenere il ritmo con quasi nessuna presenza di fill e variazioni. Il pezzo diventa ben presto un classico da discoteca rock, da accompagnare ai brani dei variÈ il dicembre del 2006 quandoannuncia la sua fuoriuscita daie da questo momento in poi tra le fila della band si alternano fior fiore di turnisti: alla batteria siede per primo, il quale registrerà anche il nuovo disco della band, ma sarà ben presto sostituito da) ed infine dadurante il tour del 2008. Anche al fianco disi scambiano di posto i chitarristi) e, ma nessuno dei due rimarrà come membro fisso del gruppo. Si consolida invece la presenza live del percussionistae soprattutto del tastierista. Nel luglio del 2007 ipubblicano, l’album con la copertina più bella della loro intera carriera e al contempo il disco con la musica meno incisiva mai prodotta. Dietro la produzione dell’album si celano, già presenti nel precedente disco e qui ancora più influenti con la loro dose di elettronica. Alla batteria, oltre a, collabora anche). Troppe menti dietro questo disco e una situazione tutt’altro che solida danno come risultato pezzi sbiaditi ed anonimi come, che comunque rimane uno degli episodi migliori dell’album, con anche un videoclip che si fa apprezzare volentieri e che annovera la presenza di. La chitarra diin questo brano è sepolta sotto vari strati di effettistica e raddoppi vocali, il basso quasi non si sente erimane l’unico vero protagonista del brano, con strofe che vorrebbero riportare ai fasti del passato, ma che suonano innocue, ed un ritornello dalle tonalità più acute del solito, che dal vivo infatti non ha mai reso troppo bene. Le tematiche riguardanti il cambiamento climatico e l’impatto dell’uomo sull’ambiente fanno comunque apprezzare nel complesso perlomeno l’intenzione del brano.Durante il 2009 isi ricompattano come band, con la conferma didietro alle pelli; il nuovo batterista contribuirà in gran parte a definire il sound della band da quel momento fino ad oggi, grazie alla sua impostazione molto più debitrice al rock e al metal piuttosto che al funk, derivata da anni di collaborazione al fianco di. Dopo un paio di album non al top la band decide di giocare la carta nostalgia con un lotto di nuove canzoni che guardano espressamente al passato e agli esordi della band, con la volontà di ripescare a piene mani da quel sound così iconico che essi stessi hanno plasmato più di dieci anni prima. La scelta di ritornare dal guru Ross Robinson non fa altro che alimentare le speranze dei fan della prima ora. Complice anche il nuovo rapporto con l’etichetta, isi preparano a sfondare per l’ennesima volta. Ma qualcosa si inceppa e i brani, pur recuperando la verve dei tempi andati e una buona dose di cattiveria e potenza, non hanno nulla dell’effetto sorpresa e dell’impatto provocato dai pezzi degli anni ’90 e di conseguenza Korn III – Remember Who You Are non ha il successo desiderato. La band comunque promuove il disco in grande stile organizzando anche un intero concerto di presentazione all’interno di un crop circle nei pressi di Bakersfield, durante il quale vengono girati i videoclip relativi ad alcuni brani dell’album, tra cui quello di, settima traccia in scaletta e uno degli episodi migliori del platter, con il suo groove veloce ed incalzante ed unche recupera un po’ della sua tipica ruvidezza; più spazio anche alla chitarra diche in questo brano trova lo spazio per comporre uno dei riff più azzeccati del disco.Senzahanno compromesso sempre di più il loro tipico sound. Questo è il ragionamento che la maggior parte dei fan del gruppo fanno nel momento in cui devono valutare un disco come The Path of Totality , vera mosca bianca all’interno della discografia della compagine di Bakersfield, che al momento della propria uscita fece inorridire buona parte del pubblico da sempre fedele ai. Se già il singolo, pubblicato nell’aprile del 2011 in collaborazione col famoso dj, aveva acceso un enorme campanello d’allarme nei cuori di tutti gli appassionati, i seguenti singoli non fanno altro che confermare le paure di molti: isi sono dati alla dubstep! Proprio così, ma non solo.vanta la presenza di diverse collaborazioni per ogni brano, tutte di genere elettronico: così si va dalla dubstep di, all’epoca sulla cresta dell’onda, passando dall’electro-house died arrivando alla drum’n’bass dei. Proprio coiconfezionano, bomba electro-metal dal tipico incedere drum’n’bass, dove le influenze dei due gruppi si fondono alla perfezione.sembra trovarsi particolarmente a suo agio in questa nuova veste – infatti di lì a poco prenderà vita il suo alter ego elettronico– e la band lo segue a ruota. Dopo che il boom della dubstep è scematoè stato abbastanza rivalutato e ad oggi rimane un esperimento quasi unico nel suo genere e nel complesso particolarmente riuscito.Tra il 2012 e il 2013 isi esibiscono live per promuoveree in alcune delle date di quel tour si unisce sul palco il redivivo, che nel frattempo ha pubblicato un disco solista e un paio di dischi col progetto, oltre ad aver scritto e pubblicato due libri che parlano della propria conversione al cristianesimo. Ben presto la band annuncia che il prossimo disco non avrebbe previsto alcuna contaminazione elettronica – promessa quasi mantenuta – ed intanto la presenza disul palco si fa sempre più consistente. Quando viene annunciata l’uscita del nuovo disco The Paradigm Shift proclamano il definitivo rientro nei ranghi di, notizia che rincuora enormemente i fan, i quali nutrono moltissime aspettative per l’imminente album. Diciamo quindi che la scelta del singolorisulta da subito un azzardo decisamente poco comprensibile, ma il disco offre ben altro genere di spunti interessanti. L’intero processo di produzione viene descritto dalla band e soprattutto dacome “strano” e “speciale”, conche stabilisce da subito che il suo rientro coinciderà con un ritorno a sonorità prettamente metal che fondono l’irruenza degli esordi col sound attuale del gruppo e il resto della band che compone materiale ben più abbondante del solito. Le diverse anime deitrovano quindi un punto di contatto nuovo, capace di produrre brani convincenti ed ispirati. Verso la fine della tracklist compare però un brano piuttosto anomalo, dove viene utilizzata per la prima volta in un disco deila chitarra acustica.è una ninna nanna morbosa che sfodera diverse soluzioni interessanti, tra le quali risalta il bridge rappato che porta al ritornello; la band fa buon uso dei sintetizzatori e il brano nel complesso rimane un episodio singolare nella discografia della band, che mostra che anche dopo dieci anni non ha paura di osare (ma d’altronde col disco precedente l’aveva già ampiamente dimostrato).I ritrovatitrovano abbastanza in fretta una nuova stabilità e la presenza disi fa sentire chiara e tonda con il nuovo disco del 2016 The Serenity of Suffering , dove l’elettronica sembra solo un lontano ricordo. Si ritorna ad un alternative metal dal groove deciso, dove anchepuò rimettere in campo la propria aggressività vocale, con una ricerca melodica che negli anni si è affinata sempre di più. L’album contiene ottimi episodi, tra cui si fa notare, non tanto per il brano in sé, quanto per il duetto condegli, roba che se fosse uscita alla soglia del 2000 avrebbe creato veri e propri sfaceli, mentre qui si dimostra una collaborazione onesta e riuscita, ma niente di più.sono altri brani degni di nota, ma i frutti più succosi si trovano nell’edizione deluxe dell’album, che contiene infatti due brani in più:. La prima è una canzone potentissima e rabbiosa, mentre la seconda gode di uno dei ritornelli più belli mai scritti da, con una melodia portante azzeccatissima ed appiccicosa ed un uso dei synth sapiente ed emozionante. Peccato non sia stata inclusa tra i brani standard del disco.Arriviamo al 2019 con l’ultimo disco pubblicato dagli ex ragazzacci di Bakersfield, che segue le coordinate del disco precedente limandone ancora di più gli spigoli e raffinandone le caratteristiche vincenti. The Nothing è un disco difficile e particolarmente sentito, che si piazza tra i migliori dischi deiproprio grazie a quell’aura di malsana disperazione che riescono a trasmettere i brani e che rende la musica sincera e viscerale. Questo è percepibile fin dal primo ascolto e fa guadagnare all’intero album una credibilità e una forza emozionale che rimanda davvero a quelle sensazioni che erano in grado di scatenare i primi dischi della band. L’intero concept diè stato ispirato dal lutto che ha colpito, che si è visto portare via l’ex moglie da un’overdose e a causa di ciò egli è risprofondato per un periodo in quella depressione che mai lo ha abbandonato. Nascono così alcuni dei testi più forti e sinceri che il cantante abbia mai scritto e su tutti il più toccante risulta quello di, brano che chiude il disco con un’atmosfera tetra ed inquietante, che per certi versi si rifà anche ad un certo mood da musical, con le sue orchestrazioni ancora una volta sapientemente utilizzate. Tutto gira alla perfezione, con le chitarre che ben si amalgamano ai synth e alla sezione ritmica ormai ottimamente guidata da. Ma a sovrastare tutti è sempre, con una prova vocale da brividi che mostra la sua costante crescita come performer. Uno dei brani migliori deisenza alcun dubbio. E dopo un disco comela curiosità per quello che il futuro riserverà aiè altissima, sperando che questa band che ha irrimediabilmente segnato le vite di molti di noi continui a comporre e sfornare album e brani degni del proprio nome.





Discutine con noi sul FORUM Alex Cavani "Black Me Out"